Los diez bomberos interinos se incorporan en los 5 parques

Los parques comarcales de bomberos de la provincia de Soria cuentan con el refuerzo de diez profesionales desde este mes. Esta decena de bomberos-conductores se incorporaron en el servicio el pasado 1 de julio tras tomar posesión, como personal interino, el 12 de junio.

El personal ha sido seleccionado en un proceso de concurso-oposición que convocó la Institución Provincial el 22 de agosto del año pasado para reforzar el personal de los cinco parques que funcionan en la provincia. Los diez nuevos bomberos fueron los que mejor puntuación obtuvieron para lo que se ha tenido en cuenta los resultados de cuatro pruebas y de los méritos de los opositores. Junto a la selección de los diez bomberos interinos también se ha constituido una bolsa de empleo, formada por 18 opositores, de tal manera que permita contar con personal para cubrir bajas y vacaciones.

Los diez bomberos se han distribuido de la siguiente manera: cuatro en el parque de bomberos de Almazán, tres en los parques de la Ribera (El Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz) y otros tres en los parques del Moncayo (Ágreda y Ólvega), según informaron fuentes de la Diputación.

Hasta la incorporación de estos diez bomberos interinos el personal que prestaba el servicio de extinción de incendios y salvamento de la Diputación eran cinco jefes de parque,en cada uno de los cinco que están operativos en los pueblos. Además, estos tenían el refuerzo de profesionales del parque de bomberos de Soria, a través de un convenio firmado con el Ayuntamiento de Soria. En todos ellos se contaba con una persona de refuerzo, a excepción de Almazán, donde había tres. A este personal se sumaban unos 96 los voluntarios que estaban distribuidos en las siguientes poblaciones: Ágreda, Ólvega, Almazán, El Burgo, San Esteban, San Leonardo, Arcos, Tierras Altas, Vinuesa y Berlanga.

La Diputación Provincial de Soria decidió poner en marcha este proceso de selección de bomberos profesionales interinos, a raíz del contencioso que tuvieron siete bomberos de refuerzo con el Ayuntamiento de la capital, que los contrató para cubrir el servicio en los parques comarcales, relacionado con las jornadas laborales y que el Juzgado estimó parcialmente. Estos bomberos de refuerzo eran personal contratado por el Ayuntamiento de la capital para destinarlo a cubrir el servicio de los parques comarcales en virtud del convenio firmado entre Diputación y Ayuntamiento.

El periodo de selección de estos profesionales se ha prolongado casi durante un año, desde que se publicó la convocatoria hasta que se han incorporado los bomberos. La convocatoria no estuvo exenta de críticas. Los sindicatos solicitaron a la Diputación que los profesionales que iba a seleccionar lo hiciese en calidad de personal funcionario fijo y no interino, para dotar de estabilidad y recursos humanos a los parques comarcales de la provincia de Soria.

El anterior equipo de Gobierno de la Diputación defendió este modelo de selección porque estaba trabajando en la reordenación del servicio de incendios.

De acuerdo a las bases de la convocatoria que ha regido la selección de estos profesionales, la prestación del servicio conlleva una parte presencial en el parque comarcal de destino de lunes a viernes y otra de disponibilidad localizada el resto del tiempo de manera que permita la incorporación al servicio operativo en un máximo de 15 minutos desde que se haga efectivo el aviso al bombero de la respectiva zona y conforme a la organización y cuadrantes que estén establecidos. Entre los requisitos que se les requirió a los aspirantes a este puesto figuraba la de estar en posesión del título de Educación Secundaria- LOGSE, Graduado Escolar Bachiller Elemental o Formación Profesional de primer grado. Además deberá tener los permisos de conducir de las clases B y C.