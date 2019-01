Diputación busca tener un taller de aviones en el aeródromo

La Diputación de Soria busca convertir el aeródromo de Garray en un taller de aviones. La institución que dirige el socialista de Luis Rey contempla está posibilidad y está sondeando a empresas del sector para convertir las instalaciones garreñas en un aeropuerto taller para el mantenimiento de aviones, como ha ocurrido en Teruel.

«De momento se están buscando empresas. Aún está todo verde, pero es una posibilidad más a investigar, teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra la provincia. Hay que explorar cualquier vía de desarrollo y ésta es una más», anunció ayer el diputado y alcalde de Almazán, José Antonio de Miguel. El político, ex de Cs y el PP y hoy corporativo no adscrito, miembro de la PPSO, dejó claro que no se trataba de una cuestión personal, «sino una iniciativa de la Diputación».

La institución se ha fijado en el caso de la provincia turolense, con la que Soria comparte movilización social ante su falta de desarrollo, habida cuenta de los buenos resultados de convertir un infrautilizado hangar en un centro de mantenimiento aeronáutico, muy potente, gestionado por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón.

Así, la Diputación ha sondeado el interés de empresas del sector, «ofreciéndoles las posibilidades del aeródromo» y las condiciones de la provincia en este sentido, aunque no hay nada cerrado. De Miguel apuntó la buena ubicación de estas instalaciones, cercanas a la capital, en las que tendría cabida un proyecto de este tipo. «Sería una oportunidad para Soria. Es un campo por investigar y es lo que se está haciendo, pero no vamos a vender falsas expectativas», advirtió a renglón seguido.

De Miguel se mostró cauto a la hora de hablar del tema y apeló a que esta línea de trabajo se vea como una actuación más de la Diputación y no en el marco de vísperas electorales. El diputado recordó «los estupendos resultados» que está dando la iniciativa en Teruel y el desarrollo que está suponiendo para la zona en que se encuentra, donde este modelo de negocios, puesto en marcha hace unos seis años ha dinamizado la comarca con la creación de numerosos empleos.