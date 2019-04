Diputación gestiona el cobro de 4 millones de tributos en 180 pueblos

La Diputación de Soria inició el pasado 5 de abril la gestión del cobro del primer periodo de tributos y tasas municipales de 2019 para 180 ayuntamientos de la provincia que recaudarán más de cuatro millones de euros. En concreto, la Institución gestionará el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2019 de todos los municipios de la provincia a excepción de Soria, Almazán y Ólvega; la tasa de agua, recogida de basura y servicio de alcantarillado únicamente de aquellos municipios que hayan delegado la recaudación a la Diputación y por los periodos que determinen; y la tasa de vados de Golmayo y San Leonardo.

En total, la Diputación gestionará la recaudación de los ayuntamientos por importe total de 4.051.259,09 euros emitiendo para ello un total de 72.478 recibos. Un servicio que la Diputación ofrece a los ayuntamientos que no disponen de los medios técnicos y humanos suficientes para poder realizar la recaudación de sus tributos y por el que cobra un porcentaje del 3% sobre el total de la recaudación que realiza a cada municipio. Del total de recibos emitidos, 59.014 son domiciliados por importe total de 3.257.936,61 euros y 13.464 no están domiciliados, suponiendo un importe de 793.322,48 euros.

Los recibos domiciliados serán enviados a las entidades bancarias designadas el día 25 de abril de 2019, mientras que los recibos no domiciliados se enviarán por vía postal a la dirección facilitada por el contribuyente o de la que se tenga constancia. Los avisos de pago no recibidos, podrán recogerse en la oficina del Servicio de Recaudación de la Diputación, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en la entidad gestora Caja Rural de Soria durante el periodo de cobranza, en horario de 8.30 a 14.00 horas, o solicitándolos al Servicio de Recaudación a través de la web http://tributos.dipsoria.es/. Los recibos no domiciliados podrán pagarse por internet, con tarjeta de crédito a través del servicio ‘Pago telemático de tributos’ que se encuentra en la web de la Diputación o bien en la entidad gestora Caja Rural o las entidades colaboradoras Unicaja Banco, BBVA, Banco Santander, Caixabank, Banco Popular, Banco Sabadell y Cajamar.

Las incidencias que se puedan producir durante el desarrollo de la cobranza serán atendidas en el Servicio de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial.