Diputación inyecta 733.000 euros a 63 empresas y 9 polígonos

La Diputación Provincial, a través de la comisión de Desarrollo Económico y Turismo, dictaminó ayer la concesión de las ayudas para financiar proyectos de economía social y para la mejora de la competitividad territorial incluidas dentro del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de Soria. Entre las dos convocatorias, que se aprobaron por unanimidad, la subvención globlal asciende a 733.889 euros y ha permitido ayudar a 63 empresas y nueve polígonos en los que se invertirán 2 millones de euros.

A través de la a convocatoria de economía social se han concedido 333.889 euros a 63 empresas y emprendedores ubicados en la provincia que movilizan 1.280.000 euros. El presidente de la comisión de Desarrollo, Jesús Cedazo, explicó que no se ha adjudicado toda la partida destinada que asciende a 400.000 euros. Para optar a estas ayudas se presentaron un total de 72 peticiones. Cedazo aclaró que varias de los solicitantes no cumplían con los requisitos de las bases por lo que se han quedado sin la subvención que solicitaban. Los principales incumplimientos han estado relacionados, o bien porque las empresas no tenían el domicilio fiscal en la provincia o bien porque la inversión se tenía que haber realizado seis meses antes de pedir la ayuda, ambos requisitos imprescindibles para poder contar con la ayuda.

La convocatoria de economía social está destinada a apoyar la puesta en marcha y modernización de actividades empresariales promovidas por emprendedores de la provincia de Soria mediante la financiación parcial de las inversiones necesarias para el arranque y modernización de la actividad empresarial. La ayuda consiste en una subvención a fondo perdido que se determinará como un porcentaje sobre el coste subvencionable, obtenido en función de la puntuación otorgada aplicando los criterios de puntuación del proyecto, con un porcentaje máximo del 40% de la inversión subvencionable.

En lo que se refiere a la convocatoria para la mejora de la competitividad territorial se puso en marcha por primera vez el pasado año con una partida de 400.000 euros y está destinada a actuaciones relacionadas con el desarrollo de infraestructuras empresariales e industriales en los pueblos de la provincia. La convocatoria registró 15 peticiones y finalmente se han concedido 9 ayudas para polígonos de Almazán (60.000 euros), El Burgo (60.000 euros), Alcubilla de Avellaneda (60.000 euros), Ágreda (36.000 euros), Medinaceli (52.856,71 euros), Matalebreras (50.367,94 euros), Quintana Redonda (15.869,03 euros), Langa (6.461,40 euros) y El Royo (58.444,91 euros).

En esta línea se han adjudicado 400.000 euros, la totalidad de la partida y la inversión prevista por los ayuntamientos supera los 712.000 euros en mejora de las infraestructuras en los polígonos industriales. Esta línea de ayudas se puso en marcha para dar respuesta a las peticiones de los ayuntamientos de la provincia, con el objetivo de invertir en las necesidades de infraestructura industrial y para conseguir condiciones competItivas para atraer la instalación de empresas.