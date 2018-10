La Diputación otorga 247 ayudas para gastos básicos de vivienda

La Comisión de Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Residencias de la Diputación Provincial de Soria dictaminó ayer la concesión de las ayudas para financiar gastos básicos de vivienda. En la presente anualidad se han concedido un total de 247 ayudas de las que se beneficiarán 634 personas. La diputada de esta área, Pilar Delgado, explicó que en los últimos cuatro años el número de estas subvenciones se han duplicado, ya que «en 2015 se concedieron 120». En este sentido Delgado añadió que cuando el PSOE entró a gobernar la Diputación «se convocó una nueva línea de ayudas para financiar los gastos básicos de vivienda, luz, calefacción, comunidad...» cuyo objetivo es «favorecer a esas familias que tienen un nivel de renta no muy alto pero que no puede acceder a las ayudas de urgencia, que tienen una limitación en cuanto a capacidad de renta».

El presupuesto de este año eran 65.000 euros y se han concedido ayudas por un total de 64.150 «porque se detrae una cantidad para atender alguna reclamación de 2017».

La ayuda media en la subvención es de 259 euros. Doce de las ayudas que se han concedido en la presente anualidad tienen una cuantía de 350 euros, se trata de 11 beneficiarios de familias numerosas y otra que va destinada a una víctima de violencia de género.

En 2018 el cómputo de rentas que se han tenido en cuenta para la concesión de estas ayudas son 11.279 euros para un miembro, para dos 15.039, si son tres miembros es de 18.798 euros, 22.558 si la familia está compuesta por cuatro personas, si son cinco se toma como referencia 26.378 y en el caso de que haya seis o más la cifra alcanza los 30.078 euros.

En el análisis que realizó la diputada en la rueda de prensa en la que dio a conocer estos datos, explicó que a través de las cuatro convocatorias realizadas se ha comprobado que estas ayudas han tenido «mucho éxito», de tal manera que en 2015 la Diputación atendió 190 solicitudes, mientras que en 2018 este número asciende a 394, «con lo cual se ha duplicado esa capacidad de convocatoria».

Este año se han denegado 145 ayudas, 32 de ellas por limitación presupuestaria, 47 por no subsanar documentación, 22 por ser titulares de otra vivienda, el mismo número por superar los ingresos y seis solicitudes no fueron atendidas por no presentar documentos de pago. Respecto al año 2017, han mejorado las solicitudes que se han atendido ya que en la pasada anualidad quedaron fuera 162, 47 de ellas por limitación presupuestaria.

«Para atender las 32 que se han quedado fuera por limitación presupuestaria necesitaríamos unos 8.500 euros», explicó Delgado, quien anunció que el equipo de Gobierno lo tendrá «en cuenta a la hora de elaborar los presupuestos del año que viene».

En el cómputo de los cuatro años se han concedido 213.903 euros y 782 subvenciones, lo que ha supuesto una colaboración «para paliar la pobreza energética». «Y vamos a seguir trabajando para intentar mejorarlas», sentenció.