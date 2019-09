Diputación reclamará a 10 familias la devolución del cheque bebé de 2017

La Diputación Provincial iniciará un expediente para que diez familias que recibieron el cheque bebé (dotado con 1.000 euros), dentro de la convocatoria de 2017, devuelvan la subvención porque no han cumplido con las bases. Según explicó el presidente, Benito Serrano, se ha comprobado que los niños nacidos no están empadronados en la provincia, «igual alguno no se encuentran ni en el país, así que tenemos que estudiar cómo vamos a requerir la devolución».

La Institución aprobó ayer, a través de Junta de Gobierno, la concesión de las ayudas a la natalidad, correspondientes al Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria (Plan Soria), correspondientes a 2018. La misma repartirá 1.023.600 euros entre 865 familias residentes en la provincia que recibirán una subvención de 1.200 euros cada una. De esta cuantía 494.700 euros corresponden a 416 familias con niños que nacieron en 2017 que optan por segundo año consecutivo a las ayudas, mientras que 528.900 euros son las que se concederán a 449 familias con niños nacidos el año pasado. La previsión es que los beneficiarios la empiecen a cobrar dentro de un mes. La partida que la Diputación había habilitado para el segundo cheque bebé ascendía a 1,2 millones de euros.

La Diputación ha comprobado que 67 familias que fueron beneficiarias de las ayudas de 2017 no han presentado solicitud para el año 2018, algo a lo que están obligadas por las bases, según dijo el presidente, ya que las ayudas a la natalidad se solicitan durante tres años. Tras analizar el censo, se ha comprobado que diez de esos 67 niños no están empadronados en la provincia, «mientras que el resto sí lo están, por eso a los diez que no están en el censo se les reclamará la devolución de las ayudas y a lo 57 restantes «tendremos que ver por qué no han pedido», puntualizó el presidente.

La ayuda a los beneficiarios se entregará en una tarjeta que es la que se usará para hacer los pagos de los bienes y servicios que tienen que emplear en el niño. Además, las compras se deben realizar en comercios de la provincia de Soria.

Benito Serrano se mostró favorable de entregar ayudas a la natalidad, pero también puso encima de la mesa el debate de realizar un estudio para hacer una seguimiento de «si las subvenciones que concedemos llegan al fin para el que se dan», dijo Benito, quien aseveró que, en este caso, las ayudas a la natalidad tendrían que redundar en el incremento de la natalidad.

El presidente expuso algunas dudas y pegas sobre el modelo de fiscalización de los gastos de esta tarjeta para comprobar si el dinero se ha gastado donde se debe gastar, «la verdad es que este modelo no tiene ni pies ni cabeza», manifestó, a la vez que advirtió que este trabajo puede colapsar, ahora, el departamento de intervención de la Diputación Provincial, como ocurrió en el registro durante el periodo de recepción de las peticiones de las ayudas, a pesar de que la plantilla se incrementó en tres personas que se encargan exclusivamente de trabajar para las convocatorias de ayudas del Plan Soria.

En este sentido, Serrano también se mostró a favor de realizar un seguimiento de todas las ayudas y el coste que eso conlleva, «porque si nos va a costar más la tramitación y el seguimiento que se hace, quizá no merezca la pena», agregó, «hay que valorarlo todo». También subrayó que el papel de la Diputación en lo que se refiere al Plan Soria solo es el de gestión y recordó que son los agentes sociales los que promovieron este plan.

Serrano está dispuesto a trasladar a los agentes sociales estos inconvenientes, así como en la Comisión de Seguimiento del Plan Soria que todavía no se ha convocado por parte de la Junta de Castilla y León.

A esta comisión están convocados, además de la Diputación, los portavoces de la patronal (FOES) y de los sindicatos UGT y CCOO.