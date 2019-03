Elvira entrega a los familiares de Yagüe la cabeza de la escultura

Hacia asuntos «de mayor importancia» es hacia donde quiere mirar a partir de ahora el alcalde de la localidad de San Leonardo de Yagüe, Jesús Elvira, tras haber encontrado hace unos días la cabeza de la escultura del general Yagüe, después de casi once años desaparecida desde que la estatua apareciera decapitada una mañana de octubre del año 2008.

Ha asegurado el primer edil pinariego que con este hallazgo se «cierra un ciclo» y ahora toca «mirar hacia delante, hacia otros asuntos más relevantes», aunque parece ser que el tema de la escultura todavía dará para rato.

Tanto es así que la propia hija de Juan Yagüe, María Eugenia Yagüe, solicitará «que se restaure el monumento» que estuvo más de cincuenta años en pie, ya que «quien rompe, paga y algún vándalo quitó la cabeza, pero el Ayuntamiento fue el que destruyó el resto del monumento», refiriéndose a que lo que quedó, -tras retirar la escultura del general y llevarla a un Museo de Melilla-, fue retirado por el Consistorio para dejar paso a lo que hoy es otro monolito de piedra, sencillo, y donde se expone únicamente una placa en la que se hace mención a la labor que el general hizo en el pueblo de San Leonardo y sin ningún tipo de connotación política o militar.

María Eugenia Yagüe exigirá, además, «en cuanto llegue al pueblo este fin de semana» un expediente informativo para conocer los detalles de cómo o quién la ha encontrado, ya que «desde el Ayuntamiento de San Leonardo no nos han proporcionado ninguna información al respecto. Es más, la cabeza se encontró la semana pasada y yo me enteré hace dos días de la noticia de su hallazgo y a través de los medios de comunicación, ni siquiera por el propio Ayuntamiento» ha denunciado Yagüe.

Por su parte, el alcalde Jesús Elvira ha asegurado que la cabeza de la escultura fue entregada durante la mañana de la jornada de este miércoles a un representante de la familia del general Yagüe, «que la habían solicitado tras conocer su hallazgo» a lo que la propia hija del general ha respondido que la familia no la tiene, «o yo no me he enterado», respondía ayer ante la pregunta de dónde se encontraba la cabeza de la estatua.

«Nos la solicitaron y vinieron a recogerla. Nosotros, desde el Ayuntamiento, hicimos un escrito donde queda detallado que se la hacíamos entrega a los familiares», explica Jesús Elvira, para quien la respuesta a que haya aparecido casi once años después de su desaparición es muy sencilla, «simplemente el lugar donde la echaron es un sitio por donde no pasa nadie y ahora, con las labores de limpieza que se están haciendo en esa zona, se dio con ella por sorpresa».

Fueron los propios empleados municipales los que dieron con la cabeza de la escultura de Yagüe, «comenzaron a quitar una zona de zarzas y escombros con una azada y en uno de los golpes dieron con algo duro, hasta que para su asombro, resultó ser la cabeza de la estatua de Yagüe», ha explicado el alcalde de San Leonardo.

Concretamente fue el pasado 12 de marzo cuando el primer edil del municipio puso en conocimiento de la Guardia Civil que la cabeza de la estatua había aparecido en las proximidades de la antigua estación ferroviaria. La Guardia Civil ha abierto una investigación al respecto.

La cabeza de la estatua en honor del general Yagüe formaba parte del conjunto escultórico que presidía una de las plazas de San Leonardo. En el mes de octubre de 2008 tuvo lugar el acto vandálico en el que se arrancó la cabeza a la figura que representaba el militar, nacido en la localidad soriana. Desde entonces y a pesar de que se denunciaron los hechos no se pudo esclarecer este acto vandálico.

El monumento en memoria de Juan Yagüe se levantó en la década de los años 50, poco después de la muerte del general. Desde entonces se habían dado algunos actos previos de vandalismo, sobre todo pintadas sobre la piedra aparecidas en distintas ocasiones, antes de que se decapitara la figura del militar. El monumento ya no existe.

Juan Yagüe era hijo de un médico soriano de clase media, Yagüe ingresó en la Academia de Infantería de Toledo en 1907, en la misma promoción que los generales Francisco Franco y Emilio Esteban Infantes. Combatió en la Guerra de Marruecos dentro de las fuerzas de la Legión. En 1934 participó, al mando de las tropas africanas, en la campaña de Asturias, contra la revolución de octubre de 1934. Su nombre ha pasado a la historia de España como el de uno de los principales integrantes de la sublevación de 1936 contra el gobierno de la II República.

Su localidad natal mantiene su apellido en el nombre de San Leonardo, que se incorporó a su fallecimiento por orden del Gobierno de Franco y desde entonces la población ha mantenido el apelativo del militar.