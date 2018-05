Una empresa proyecta una granja de 7.200 cerdos en Castilruiz

Los boletines no paran de publicar anuncios o informaciones relativas a diversos proyectos de explotaciones porcinas que buscan instalarse en la provincia de Soria. Castilruiz es ahora el término municipal elegido por Las Cuatro JJJJ S.L. para ubicar una granja para 7.200 plazas de cebo, tal y como publicaba ayer el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) respecto a la autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental de dicho proyecto, abriendo un plazo de 30 días para que se puedan presentar alegaciones.

Los promotores pretenden la instalación de la explotación en el paraje Las Viñas de esta localidad, situado en el extremo norte del municipio dentro de la parcela 868 del polígono 1, que cuenta con una superficie de 59.114 metros cuadrados.

Se propone la construcción de cuatro naves idénticas de planta única y forma rectangular de 110 metros de largo por 15 metros de ancho; lo que proporcionará una superficie construida en cada nave de 1.650 metros cuadrados.

«Ocupando el extremo sur de la parcela, aprovechando la topografía del terreno y con retranqueo de más de 10 metros a lindero sur, se pretende instalar las fosas para el almacenamiento exterior de purines», recoge el proyecto presentado ante la Junta de Castilla y León. Manteniendo las líneas de edificación de los hastiales de las construcciones se ejecutarán dos balsas de 52 metros de largo por 30 metros de ancho separadas mediante un muro de contención de tierras de 6 metros.

En la zona más alta de la finca se propone la ejecución de un aljibe para almacén de aguas para abastecimiento de la explotación ganadera. Para ello se ejecutará un sondeo para el alumbramiento de aguas subterránea y se almacenará en el aljibe desde donde el agua llegará a los bebederos instalados en cada una de las cuadras que componen la granja.

La instalación quedará complementada mediante la ejecución de un inmueble de dimensiones de 8,90 metros de largo por 7,30 metros de ancho por 3 metros de alto que albergará dependencias del personal de trabajo en la explotación ganadera y otro inmueble de 20 metros de largo por 12 metros de ancho por 4 metros de alto que será utilizado como almacén auxiliar para albergue de útiles y equipos necesarios para el manejo de la explotación.

El alcalde de Castilruiz, Miguel Ángel Jiménez, indicó que desde el Consistorio no se posicionan «ni a favor ni en contra» de esta explotación. «La finca es de la propiedad del promotor y cumple con los requisitos. Si la Junta de Castilla y León confirma que se puede ubicar nosotros no podemos hacer nada», explicó. «Tenemos las manos atadas», lamentó.

El primer edil comentó que algunos vecinos se han acercado al Ayuntamiento tras conocer la intención de instalarse esta explotación para mostrar su disconformidad. «Están preocupados porque ven que la provincia se está llenando de granjas. Muchos vecinos no querrían que se instalase pero hemos mirado y no podemos hacer nada porque no tenemos normativa que prohiba la instalación de granjas, porque siempre hemos vivido de la agricultura y de la ganadería», indicó.

Jiménez detalló que los promotores de esta iniciativa cuentan con «varias explotaciones» en otros municipios de la provincia, aunque sería la primera que instalasen en tierras de Castilruiz.

Finalmente, el regidor lamentó que «la provincia se esté llenando de granjas» que, además, «generan pocos puestos de trabajo». «Sólo dos o tres personas porque está todo automatizado», sentenció.

El sector porcino proyecta otras 12 granjas en la provincia con casi 43.000 cabezas. La provincia cuenta en la actualidad con un censo total de 446.656 cabezas y 201 explotaciones, lo que supone un aumento en un 40% de animales de porcino desde el año 2000, cuando se registraban 317.021 plazas, según los datos del Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León.

En lo que va de año se han presentado proyectos de explotaciones de cerdos de cebo en Cabanillas (término municipal de Alentisque), Centenera del Campo (en Coscurita), Monteagudo de las Vicarías, Arancón, Torrubia de Soria, Añavieja (término municipal de Castilruiz), Berlanga de Duero, Bordejé (término municipal de Coscurita), Ágreda, Matamala de Almazán, Aldealafuente, Ólvega y Cidones.