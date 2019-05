Enrique García: «La despoblación es consecuencia de dejadez y de falta de inversiones»

A Enrique García, un convencido de ideas de izquierda, le hace ilusión concurrir a las Cortes Regionales, a pesar de que las expectativas para Izquierda Unida-Anticapitalistas no son muy halagüeñas.

Pregunta.- ¿Cree que IU mantendrá su representación en las Cortes?

Respuesta.-Confiamos en mantener la presencia de José Sarrión en Valladolid. Más procuradores va a ser muy difícil. En uno de los últimos estudios electorales nos daba uno más en Zamora, donde tenemos siempre buenos resultados en la capital. La situación es complicada por la dispersión del voto que está muy peleado.

P.- ¿Por la presencia de Podemos?

R.- Podemos en esta legislatura ha tenido 10 procuradores, IU en sus buenos tiempos llegó a seis. Es verdad que tenemos un competidor, aunque yo pienso que nuestro espectro político es diferente y al final se está aclarando. Al principio parecía que Podemos nos iba a fagocitar, pero yo vi claro que el voto de Podemos venía de votantes del PSOE que habían descubierto que el Partido Socialista no es un partido de izquierdas.

P.- ¿Cuál es la posición de IU en materia de ordenación territorial?

R.- La organización territorial de Castilla y León debe superar los límites provinciales. Se debe tener más en cuenta las comarcas, aunque, luego, tampoco hay tantas. La organización territorial se debe hacer de manera natural y con sentido común. En Soria se deben respetar los cinco o seis grandes núcleos de población y tratar de hacer núcleos agrupados en torno a ellos, no cabe ir más allá.

P.- ¿Cómo se ve desde IU el proyecto desarrollado desde la Junta la organización territorial para la prestación de servicios?

R.- Nosotros siempre hemos defendido que las personas que viven en Castilla y León tengan acceso a los mismos servicios y hay que agruparlos de manera óptima. La clave está en agrupar los servicios en torno a los grandes núcleos de población.

P.- ¿Qué opinión le merece la gestión sanitaria en la Comunidad y cuál es la propuesta de IU?

R.- Vamos a diferenciar la gestión de la financiación. Con la financiación que hay, probablemente la gestión se hace lo mejor que se puede. El problema es la financiación, si no se dedican los recursos que se deben destinar a la sanidad, lo demás es repartir miserias. Hace falta más financiación. Hay una tendencia a la privatización ciertas unidades médicas, como está pasando en Burgos, con lo que estamos en contra. Nosotros defendemos fondos públicos y grandes inversiones. Al final el problema de la financiación nos lleva al problema de la despoblación y el envejecimiento. Tenemos un problema con los médicos que no quieren trabajar en Castilla y León, probablemente no eligen la Comunidad porque los contratos no son los mejores y quizá no tienen desarrollo profesional porque no se dedican fondos a la investigación. Además en Soria hay un problema añadido que son los desplazamientos para tratamientos en otros hospitales que nos cuestan dinero.

P.- ¿También se necesita mejorar la financiación para la educación?

R.- Me parece que la educación está bastante peor que la sanidad. En Soria no quiere venir gente a trabajar porque son contratos y sustituciones de pocos meses o de media jornada. Habría que mejorar esta contratación. Las condiciones laborales de los profesionales de la enseñanza están empeorando y eso se refleja en el servicio.

P.- ¿Cree que debería haber una discriminación positiva en estos servicios para Soria por la despoblación?

R.- Sí. No solo en Soria pasa en las periferias, como la zona de El Bierzo, los profesionales no quieren acudir. Son los últimos destinos que piden los médicos y los profesores.

P.- ¿En servicios sociales el Gobierno de la Junta parece que ha optado por la externalización, hay otras posibilidades?

R.- Está todo privatizado y nuestra propuesta, como en todo, es que sea público. La única residencia de ancianos pública en Soria es la de Los Royales, de lo mejorcito que hay. Luego nos llama la atención de que pasen sucesos como el que ocurrió en El Burgo de Osma.

P.- IU apuesta por un desarrollo industrial desde la transición ecológica, ¿qué encaje tiene en Soria?

R.- En Soria lo primero que tenemos que hacer es poner suelo industrial a disposición de las empresas.

P.- ¿La Junta ha hecho todo lo posible para extender la banda ancha?

R.- No. Hay que llevarla hasta el último pueblo. Es una infraestructura esencial, se necesitan grandes inversiones para extender la banda ancha.

P.- ¿El mayor problema de Castilla y León es la despoblación?

R.- La despoblación es una consecuencia de la dejadez, de falta de inversiones y de que no ha habido un cambio de políticas hacia nuevos modelos de producción e implantación de buenos servicios.

P.- ¿Pero al final se ha convertido en un problema?

R.- Sí, ya está cronificado. Para luchar contra ello se necesita empleo de calidad, vivienda asequible y servicios públicos. El empleo de calidad se resuelve eliminando las reformas laborales. Es necesario un parque de vivienda pública que no cueste más del 20% del salario y servicios públicos muy extendidos.

P.- ¿El 26 de mayo habrá cambio de color en el Gobierno de Castilla y León?

R.- La tendencia parece que va a ser así. Me parece saludable. No es saludable una Institución sea gobernada durante 35 años por el mismo partido. No sé como se sustanciará. Estamos en un cambio de ciclo.