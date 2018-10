P. p. s. SORIA

... Es sencillamente fascinante. No son exclusivos de Peroniel delCampo, por mucho que aquí se den cita los más rápidos ejemplares (de la provincia). No. Los caracoles se extienden por toda la faz de la tierra aunque es en la localidad soriana donde en agosto alcanzan la cota más alta de popularidad, con la tradicional carrera de caracoles que ha hecho famosa a esta población. Dicho esto, que los adjetivos no empañen el sentir hacia uno de los primeros animales conocidos que habitan en el planeta.

Los caracoles se clasifican como moluscos por el caparazón que protege sus cuerpos, muy distintos al de las babosas con los que hay personas que los confunden. La única coincidencia es el rastro de baba que suelen dejar tras sí, que, en el caso del caracol, le permite moverse fácilmente en cualquier terreno sin que su cuerpo resulte lastimado.

Pequeños y de muy poco peso, su fuerza es inaudita ya que puede arrastrar 25 veces su peso.

Otra de sus características es invisible: mal lo tiene quien intente averiguar si tiene delante un macho o una hembra, ya que el caracol es hermafrodita, esto es, es macho y hembra a la vez, capaz de producir tanto óvulos como espermatozoides y solo necesita otro animal de su misma especie para reproducirse, lo que hace en la edad adulta.

Pese al aspecto frágil que aparentan tener, el promedio de vida de un caracol es de unos 15 años, según las fuentes consultadas por este periódico. En cautiverio pueden vivir más tiempo siempre que tengan satisfechas sus necesidades. Eso, y que el objetivo de la cautividad no sea la cazuela. Los platos de caracoles son delicia para muchos paladares, si bien gastronómicamente hablando tiene tantos adeptos como detractores. Aunque se les puede encontrar a pie de calle, no son un plato barato. En vivo, y enmallados, su precio no baja de los seis euros el kilo. En Cantabria es típico comerlos en Navidad; en Aragón en cualquier momento del año; y en Madrid es muy habitual verlos en cazuelicas en bares y tascas.

Gastronomía al margen, los caracoles se encuentran más activos durante la noche y tempranas horas del día. Se trata de un animal que es capaz de adaptarse a gran variedad de condiciones de vida y no requiere grandes cantidades de comida. Ni escuchan ni ven demasiado bien pero tienen buen sentido del olfato para buscar comida. Y procuran, si se ven con buenos ojos, todo un deleite a la vista.