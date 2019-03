La escasa producción retrasa la marca de garantía del chorizo

La localidad de Covaleda volverá a oler y saber a chorizo gracias a la sexta edición de la feria de este producto, que se celebrará los días 16 y 17. Los impulsores de esta iniciativa, José Antonio de Miguel, alcalde de la localidad, y Jesús Javier Andrés, lamentaron durante la presentación de este evento que no exista todavía una marca de calidad que certifique el chorizo de Soria. «Sería interesante que se siguiera la línea del torrezno, por ejemplo», indicó De Miguel. Por su parte, Andrés comentó que el principal problema para lograr una marca de garantía es «la producción», que no es «suficiente». «Pero si se hace un esfuerzo y se regula, como ha pasado en La Rioja, podríamos alcanzar la producción necesaria», señaló el alcalde, quien además comentó que la exportación podría ser uno de los objetivos. «Si los chinos se han interesado por el cerdo español ¿por qué no lo van a hacer por el chorizo?», se preguntó. «Y yo sé que en cuanto prueben el chorizo de Soria no lo van a rechazar», afirmó.

De Miguel animó a sorianos y visitantes a disfrutar de la Feria del Chorizo y avanzó que los productos de este año serán «espectaculares» debido a que son de «una buena añada», a lo que han contribuido las condiciones meteorológicas registradas durante los meses de invierno. «Para la buena curación del chorizo se necesita que haga frío por las noches pero los días estén soleados y que el ambiente sea seco, algo que se ha dado este año», detalló el regidor.

La Feria del Chorizo de Covaleda, que llega a su sexta edición, ha conseguido convertirse en un referente y De Miguel avanzó que «se han puesto en contacto desde el municipio de Teror, en Gran Canaria, con el objetivo de presentar un chorizo que tienen allí, tipo a la sobrasada», en este evento. «Será su presentación en la Península», añadió.

De Miguel comentó que la elaboración de chorizos es «un recurso que tiene la comarca de Pinares pero también toda la provincia y me llena de orgullo que lo estemos dando a conocer», señaló el primer edil, quien, además, indicó que el fin de semana en el que se celebra este evento «se llena Covaleda». «Puede que haya entre 2.000 y 3.000 personas», comentó.

Por eso animó a que los municipios de la provincia pongan en valor sus recursos endógenos. «Cada pueblo de la provincia tiene su recurso y animo a los ayuntamientos y a las asociaciones a que los den a conocer», dijo durante el acto de presentación de la feria. Además, pidió a la futura corporación municipal que siga adelante con este evento ante la «inquietud» de los vecinos, que han transmitido al alcalde, que ya he comunicado su decisión de no volver a presentarse a la alcaldía de Covaleda, su deseo de que esta feria, puesta en marcha hace seis años, tenga continuidad.

El programa de la feria será «similar» al de años anteriores, con el Concurso del Mejor Chorizo del Mundo, el domingo, como eje central. El encargado de dar el pistoletazo de salida oficial a este evento será el periodista Javier Pérez Andrés. Además, los promotores avanzaron que una veintena de puestos estará durante la feria en el Salón Municipal. «Además de los de productos chacineros habrá de productos naturales y de madera principalmente», comentaron. También, como en años anteriores, los establecimientos de hostelería de la localidad ofrecerán esos días tapas en los que al menos un ingrediente provendrá de la matanza.

Por delante vecinos y visitantes disfrutarán de un intenso fin de semana con el cerdo y los chorizos como grandes protagonistas.