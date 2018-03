El Espacio Cultural abre hoy para convertirse en «dinamizador social»

Tras casi tres años hoy por fin abrirá sus puertas el ‘proyecto estrella’ del Ayuntamiento de Arcos de Jalón, el Espacio Cultural, un moderno edificio que se convertirá en «dinamizador social» tanto de la localidad como de la comarca. Este mediodía los vecinos podrán conocer su interior y recorrer cada una de sus salas, viendo la dotación de cada una de ellas.

El alcalde, Jesús Ángel Peregrina, reconoció ayer estar «algo nervioso» pero «muy ilusionado» con la inauguración de este espacio. «Lo que quiero es que guste el edificio y su dotación. Nervioso estoy lo justo pero sí me gustaría que la gente cuando lo vea se sorprenda», comentó. «Lo que tengo es mucha ilusión por ponerlo ya al servicio de los vecinos», añadió al respecto.

Y es que Peregrina espera que la gente comparta su «gusto». «Las instalaciones funcionan perfectamente y lo que queremos es que las disfruten», comentó.

El edificio quiere convertirse en un revulsivo de la actividad cultural y social de la zona, «no sólo de la localidad», algo en lo que insiste el alcalde. «Queremos englobar a todo el mundo porque consideramos que somos pocos y que al fomentar el estar juntos se mejoren las relaciones sociales gracias a diferentes actividades recreativas y culturales», explicó.

Peregrina definió el edificio como «un espacio cómodo y funcional» pensado «para todos». «Hay una ludoteca para los más pequeños, la ludoteca, con diferentes juguetes; una sala con juegos de mesa y un futbolín para los jóvenes, y también hay espacio para que los mayores echen la partida, por ejemplo», señaló.

También puso de manifiesto su deseo de que gracias a este espacio «las asociaciones puedan crecer». «Si la gente ve que llevan a cabo actividades seguramente quieran pertenecer a ellas y así ganen socios», afirmó.

Otro de los objetivos buscados con la construcción de este nuevo edificio es «generar actividad y que se convierta en dinamizador económico». «Creemos que si sacas a la gente de casa es más fácil que haya un consumo», comentó.

Peregrina señaló que desde el Ayuntamiento de Arcos de Jalón «se ha apostado fuerte» por este nuevo edificio, «moderno y amplio», que ahora tendrá que ser «dotado de actividad». «Queremos que la gente lo use a diario, que tenga vida», aseguró. «Está muy bien dotado porque buscamos que la gente lo disfrute», aseveró.

De esta manera no solo Arcos de Jalón sino toda la zona sur de la provincia gana un nuevo espacio de dinamización social, cultural y recreativa.

«Tenemos que trabajar por borrar el tópico de que no hay nada en los pueblos, de que no hay actividades. Entre las asociaciones, los ayuntamientos y los vecinos vamos a tener ahora la opción de organizar distintos actos. Una vez se habló de crear un grupo de teatro pero tenían el problema de que no contaban con un lugar en el que poder ensayar; ahora ya no vamos a tener que enfrentarnos a esos problemas porque tenemos un espacio en el que poder hacer de todo», admitió.

La construcción del Espacio Cultural es el proyecto de mayor envergadura de la presente legislatura de Peregrina con la que quiere poner a disposición de los vecinos unas instalaciones funcionales que alberguen actuaciones culturales y sociales, así como que toda la actividad de ocio.

La inversión para la construcción del edificio se elevó a 900.000 euros, cantidad a la que se sumó una partida de 90.000 euros que se empleó en la urbanización del exterior, cuya financiación se consiguió a través de la convocatoria de Planes Provinciales correspondiente a la presente anualidad. Para la construcción, el Ayuntamiento contó con una ayuda de la Junta de Castilla y León de 300.000 euros. Ahora, el último capítulo inversor el Consistorio lo afronta con fondos propios y para el amueblamiento saldrá a subasta por el precio de 250.000 euros.