Un ex edil pide 10.000 euros por una caída en el baile de las móndidas

Un exconcejal de San Pedro Manrique, Juan Manuel García Sáenz, ha pedido una indemnización al Ayuntamiento por una caída sufrida en las fiestas del Paso del Fuego del pasado año. El asunto estuvo encima de la mesa del pleno celebrado por la corporación, con el acuerdo de que la solicitud, que llega un año después de tener lugar el suceso, será estudiada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, según indicó el alcalde, el popular Julián Martínez.

El dirigente municipal manifestó que llama la atención que la demanda se produzca «un año después, y además siendo que él pertenecía entonces al Equipo de Gobierno», en alusión al concejal socialista que, según la citada fuente, pide una indemnización de unos 10.000 euros.

El suceso tuvo lugar en las fiestas de San Juan de 2018, concretamente el día 24: el concejal se cayó mientras bailaba la jota en la plaza con una de las móndidas. Baile tradicional en el que participan los miembros de la corporación, en el ejercicio de sus funciones, y las móndidas.

Como consecuencia de la caída, Juan Manuel García se rompió el tendón de Aquiles y estuvo de baja alrededor de cuatro meses, convaleciente de la operación que tuvieron que hacerle. «El empedrado es malo y resbalé», explicó el afectado, aclarando que no es la primera ocasión que plantea reclamación al Consistorio por este motivo. Siempre según su versión, al poco tiempo de ocurrir la caída el ex concejal preguntó a su grupo municipal y al secretario qué tenía que hacer y le dijeron «que había un seguro y que fuera entregando los papeles médicos y los de la baja y así lo fui haciendo».

Su sorpresa llegó cuando le comunicaron que no le correspondía nada a través del seguro. «Sólo en el caso de que me quedara inválido o me muriera. ¿Entonces de qué sirve?, ¿y si me resbalo por la escalera cuando voy a un pleno?, ¿o me caigo del caballo en las fiestas?», se pregunta el afectado que añade: «No pedía nada del otro mundo. Mi intención solo era recuperar el 25% que me quitaban del sueldo. Era lo único que quería», dice Juan Manuel García, reconociendo que la de entonces «fue una solicitud verbal, como concejal, no por escrito» y que «fueron los propios compañeros y el secretario los que me animaron a denunciar». Aquella reclamación fue de unos mil euros, según calcula el afectado.

El reclamante afirma que no quiere entrar en ningún tipo de polémica, a la vez que alerta del riesgo de que estas cuestiones no estén cubiertas. «¿De qué mi sirve si te mueres», apunta.

Respecto a la tardanza, añade que había de plazo un año y argumenta, entre otras razones, que estuvo tiempo en el extranjero. El asunto está en manos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que serán quienes dictaminen si procede o no la demanda.