Los exlegionarios no desfilarán por el veto a usar la nacional

Los componentes de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona no desfilará finalmente por la nacional 234 a su paso por San Leonardo de Yagüe después de que la Subdelegación del Gobierno en Soria planteara a la Fundación María Eugenia Yagüe del Campo, organizadora del Homenaje a España, a la Bandera y a las Víctimas del Terrorismo, que tendrá lugar este sábado, un recorrido alternativo que no ha terminado de convencer. «Se va a hacer el acto, eso que quede claro, pero lo que no se va a poder realizar es el desfile de los legionarios por la calle», indicó la presidenta de la fundación e hija del general Juan Yagüe, nacido en la localidad pinariega, María Eugenia Yagüe.

La impulsora lamentó que las calles por las que la Subdelegación ha solicitado que transcurra el desfile no pueden albergarlo «al no caber el Cristo» con el que tenían previsto desfilar los Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona. «Por la nacional nos han prohibido que pasemos y por las calles que nos han dicho no cabemos porque el Cristo tiene tres metros de alto por 1,80 metros de ancho, es portado por legionarios y se supone que tiene que haber gente arropando el desfile, así que es imposible que se haga por donde nos dicen ellos», lamentó. Por ello ha decidido suprimirlo. «No se cabe digan lo que digan», añadió.

Yagüe se mostró visiblemente molesta por la decisión adoptada por la Subdelegación. «Yo no estoy de acuerdo con la manera de proceder de la Subdelegación del Gobierno pero nunca he ido en contra de quien manda», aseguró, aunque indicó que en el discurso que ofrezca en el acto del sábado, que se desarrollará finalmente en la plaza que lleva el nombre de su padre, ofrecerá «los motivos» de su enfado. «Las razones prefiero no decirlas ahora, me las guardo para el sábado», adelantó al respecto.

La presidenta de la fundación aseguró que el Homenaje a la Bandera, a España y a las Víctimas del Terrorismo, que se celebrará por primera vez en San Leonardo de Yagüe, «se merece todas las carreteras nacionales del mundo». Por ello espera que en los dos días que restan para que tenga lugar el acto la Subdelegación «cambie de opinión». «Tengo al subdelegado del Gobierno por un hombre sabio y espero que recapacite», señaló.

María Eugenia Yagüe acudió el pasado día 12 a San Leonardo para ver sobre el terreno el recorrido propuesto, confirmando lo que temía, que no era factible que el desfile discurriera por las calles y caminos que ofrecía la Subdelegación como alternativa. Aunque hace unos días indicó que su intención era, una vez comprobado esto, hablar con el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, finalmente la hija del general ha desestimado esta opción.

Yagüe no entiende que ahora se pongan trabas para permitir el desfile de los exlegionarios por la travesía al considerar que desde la fundación que preside no se está pidiendo «algo excepcional». En este sentido recordó que esta travesía se corta al tráfico en numerosas ocasiones y con motivo de celebraciones locales. Desde los entierros, dado que los asistentes acompañan a pie a los familiares hasta el cementerio desde la iglesia, en el centro de la localidad, así como otras celebraciones, entre las que están las procesiones de Semana Santa y las cabalgatas de Reyes, entre otras. La más reciente fue el concierto del pasado verano del grupo Camela, para lo que también se cortó el tráfico en la travesía y se desvió por el trazado de costumbre. Cuando se suele cortar este tramo de la vía, los agentes de la Guardia Civil desvían a los vehículos a la altura de la carretera que se dirige al Cañón del Río Lobos y desde allí circulan hasta la fábrica de Norma Doors Technologies, desde donde salen de nuevo a la travesía, una vez pasado el casco urbano.

Yagüe consideró al conocer la opción ofrecida por la Subdelegación del Gobierno que este desvío del tráfico es más sencillo que modificar el recorrido del desfile de los exlegionarios.

Sólo este acto se vería afectado por la decisión de la Subdelegación del Gobierno de no facilitar el tránsito de los exlegionarios por la carretera N-234. El resto se mantienen según lo previsto.

«Los legionarios tienen previsto llegar sobre las 10.00 horas a San Leonardo de Yagüe, donde desayunarán y después se irán a poner los uniformes. El primer acto tendrá lugar en el cementerio, a donde subirán en autobús en lugar de hacerlo desfilando», matizó. Después está previsto que el mismo medio de transporte les lleve a la plaza Juan Yagüe, donde los actos se desarrollarán, entonces sí, según lo previsto.