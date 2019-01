La Federación baraja vender o arrendar la Escuela de Caza

La Real Federación Española de Caza (RFEC) baraja abandonar definitivamente Castillejo de Robledo y desprenderse de las instalaciones que posee en el municipio, vendiéndolas o alquilando estas dependencias. Así lo ha confirmado el presidente de esta organización, Ángel López Maraver, que adujo razones económicas. El anuncio se produce días después de conocerse que la Federación no había renovado el contrato de arrendamiento del coto con el Ayuntamiento de Castillejo, donde el funcionamiento de la escuela y la actividad cinegética han supuesto hasta la fecha un motor económico de primer orden, tal y como sucede desde hace 25 años, tiempo que lleva en marcha este complejo.

López Maraver indicó que mantener la actividad de la escuela supone a la federación cerca de 50.000 euros al año. «A día de hoy estas instalaciones no son rentables a la federación, por lo que yo como gestor tengo que plantear vías de solución, que pasan por arrendar, vender o buscar fuentes de financiación», reconoció Maraver. La Federación no puede cuantificar en cuánto está valorado su patrimonio en tierras sorianas, lo que estudia en estos momentos.

El dirigente, que cogió las riendas de la Federación hace unos dos años, recordó que la federación había pasado de un presupuesto anual de 2,5 millones a los 700.000 euros y que en estos momentos no recibe subvención alguna del Consejo Superior de Deportes ni de ninguna otra institución.

Las instalaciones cuentan con salones, estancias para impartir cursos y talleres, almacenes y también una vivienda. Hasta el pasado año, la federación tenía contratado un guarda que se encargaba de vigilar las instalaciones y los terrenos de su propiedan que hay en las inmediaciones.

Cuando alquiló el coto, y previamente a la puesta en marcha de la escuela, la federación de caza adquirió también algunas fincas con una superficie de en torno a 50 hectáreas, que también se han venido utilizando como coto de caza. El guarda ha sido despedido e indemnizado, según fuentes de la federación, que ha ofrecido al trabajador la posibilidad de seguir residiendo en la vivienda durante un año, según indicó el dirigente de la federación.

Así, «la estructura es importante», pero a tenor de lo expresado por el presidente, ya no tiene la importancia de los primeros años ni cumple la función de entonces. De hecho, aunque nunca han dejado de estar operativas, las instalaciones acogen muy pocas actividades. Esta situación data ya de hace algunos años y está lejos de de la pujanza que tuvo la escuela en tiempos, con campeonatos de España de Recorridos de Caza, certámenes internacionales e incluso un Campeonato del Mundo de Recorridos, en el llamado Centro Integral de Prácticas Cinegéticas.

«Es como tener un Rolls en medio del océanos», llegó a comentar Ángel López, en relación a la entidad de centro y a su ubicación. La de Castillejo fue la primera escuela cinegética en Castilla y León y de las pocas que había entonces en el país, según fuentes del sector. Ahora en la Comunidad existe otra, auspiciada por la Federación regional, la cual se encuentra en Valladolid: la Escuela de Caza de Castilla y León.

No obstante, la federación tiene previstas algunas actividades en el complejo para los próximos meses, de las que informa en su página web.

La Federación no vinculó su marcha de Castillejo a la no renovación del contrato con el coto, si bien lamentó que no se hubiera podido llegar a un acuerdo. En los últimos años, la federación pagaba algo más de 14.000 euros al año. «Lo que no íbamos a hacer es pagar los casi 50.000 euros anuales que pidieron ahora, porque ya tenemos bastante con hacer viable la escuela». Así y con todo, el presidente indicó que este coto no tenía caza menor y que el corzo no tenía demasiado interés para ellos ya que «es más para gestión individual»