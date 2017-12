La Feria del Acebo refuerza el potencial del recurso en Oncala

Oncala enarbola hoy su mejor bandera, la del acebo. La localidad de Tierras Altas inicia su X Feria del Acebo, con el mismo espíritu con que empezara una década atrás, pero con «el orgullo» de haber contribuido a hacer de este recurso natural en la zona una auténtica seña de identidad. El certamen presenta un completo programa de actividades que arrastrará a unas 3.000 personas, a tenor de la participación registrada en estas últimas ediciones y según Raquel Soria, técnico de la Mancomunidad de Tierras Altas. Institución al frente de la organización del evento, conjuntamente con el Ayuntamiento de Oncala y en el que colaboran también la Diputación y la Asociación El Redil.

La feria se abre hoy viernes en el pabellón conocido como «la nave» con el despliegue de una quincena de expositores. El principal es el de venta de acebo, elaborado y en ramilla, y con centros ya confeccionados que pueden adquirirse directamente. El resto de puestos son de belenes, turrón y dulces y algo de gastronomía de embutidos, todo ligado a la Navidad. «Llama bastante gente pero les tenemos que decir que no por falta de espacio», explica Soria, subrayando que la organización «tiene muy en cuenta a la gente que nos ayudó a empezar». Ayuntamiento y mancomunidad se han marcado como reto la ampliación del recinto en próximas ediciones «para dar aún más vistosidad a la feria».

A lo que no le falta atractivo visual es a las rutas por el acebal. Se trata de un recorrido con guía que dura unas dos horas por el acebal de Oncala, de unas 68 hectáreas, el cual tiene la marca diferencial de que el acebo apenas está mezclado con otras especies. La Junta ha autorizado esta temporada la corta de unos 3.000 kilos, pero apenas se cortarán unos 700, porque esta campaña hay una menor producción, explicaron fuentes de Tierras Altas. Cada ruta suele congregar a medio centenar de personas.

Además del escaparate atractivo que supone la feria, el evento se acompaña de actividades muy participativas, entre ellas el belén viviente. Se hará el sábado por la tarde en el pueblo, con las calles decoradas con acebo, y en un escenario ampliado este año que discurre por dos calles, Real Arriba y Real Abajo. El belén es posible gracias a la colaboración de vecinos, que abren las puertas de sus casas y patios decorándolos para la ocasión. Este año habrá tres recreaciones de oficios, una más que en la edición anterior. Entre 90 y 100 personas participan en esta recreación.

La feria potencia el acebo como referente turístico y también como un recurso para la zona, tanto en el plano de promoción turística como en el aspecto económico, indica el alcalde, Martín Las Heras García, que pone sobre la mesa la «marca de calidad del acebo de Soria».

El dirigente municipal no se atreve a cuantificar el coste del certamen, que califica de «cuantioso para unas arcas municipales como las de Oncala, y que no sería posible afrontar si no fuera por los numerosos voluntarios con que contamos, entre vecinos del pueblo y de la mancomunidad», dijo.

El programa incluye talleres de acebo durante los tres días, que por la mañana comienzan a las 11 y 13 horas, y por las tardes (viernes y domingo) a las 16.30 y 18 horas. Durante hoy viernes habrá un curso intensivo de repostería navideña, a cargo del restaurador Jorge Toyos, entre las 17 y las 20 horas.