Unas filtraciones obligan de nuevo a intervenir en el Castillo de Yanguas

El Estado tendrá que volver a intervenir en el Castillo de Yanguas. La aparición de unas filtraciones en una de las zonas que se cubrieron en el transcurso de las obras acometidas el pasado año obliga a intervenir de nuevo en la fortaleza, Bien de Interés Cultural (BIC) y uno de los mayores atractivos turísticos del municipio.

Las filtraciones se hicieron manifiestas en torno al mes de febrero cuando se comprobó que el techo de unas de las zonas cubiertas durante la rehabilitación dejaba pasar el agua, según confirmó el alcalde, José Rico. La obra «no será algo costoso» pero sí requiere una intervención adecuada entre juntas y paredes, avanzó el responsable municipal.

Las obras de consolidación y restauración tuvieron lugar durante el pasado año y supusieron una inyección económica de unos 138.000 euros, con la adjudicación del proyecto a la empresa Cyrespa Arquitectónico por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y a través del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Los trabajos consistieron en la impermeabilización del acabado exterior de la torre noroeste y el cerramiento de los vanos, con el fin de poder disponer de un espacio en el que hacer actividades en su interior.

El Ayuntamiento de Yanguas acaricia desde hace tiempo la idea de poner en valor el Castillo, de modo que, además de reclamo turístico, sirva para albergar una pequeña zona con paneles informativos y, en su caso, en la que hacer alguna actividad.

La intervención perseguía también conservar y proteger el lienzo de la cara exterior oeste del Castillo para frenar su deterioro y consolidar las fábricas para estabilizar la cara norte del monumento. Recuperar áreas desmontadas y oquedades del lienzo oeste estaban asimismo en el objeto de las obras, según se dio cuenta en su día.

El alcalde lamentó lo sucedido pero se mostró tranquilo en cuanto a la solución del problema, del que dio cuenta tanto a la Subdelegación como a la empresa que hizo las obras. «Se enviaron fotos y hace unos quince días vinieron a verlo», indicó el dirigente municipal, a quien las partes citadas han comprometido que las deficiencias surgidas se arreglarán.

La reparación no será de forma inmediata. «Es el techo, en una zona en que no había y se puso techo que es a la vez terraza. El agua no pasa a chorro pero sigue todo muy mojado, por lo que ahora es imposible hacer nada», explicó José Rico. «Cuando esté todo seco podrá hacerse algo, cosa que ahora es imposible», apostilló el dirigente municipal.

Con este escenario, el Ayuntamiento de Yanguas tendrá que esperar a la adecuación interior que preveía para cuando concluyeran las citadas obras. La intención del alcalde de continuar poniendo en valor el Castillo se refleja también en la memoria realizada en su día por el Ayuntamiento para continuar haciendo obras en el recinto defensivo. Una memoria que fue trasladada a la Subdelegación del Gobierno para que se remitiera a la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, con cuyos responsables se reunió el alcalde a finales de año.