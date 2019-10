Futuros cambios en el Plan Soria marcan los cien días del tripartito

La modificación futura del contenido del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de Soria (Plan Soria) marcan los cien primeros días de gobierno del tripartito (PP, PPSO y Cs) en la Diputación Provincial.

El presidente del PP, Benito Serrano, indicó que tras la justificación del Plan de 2017 y el análisis de la ejecución del correspondiente de 2018 «queremos negociar un plan diferente para el año que viene», puntualizó y anunció que «queremos que el plan se emplee para atraer proyectos reales, para crear riqueza y no para hacer propaganda, que creemos que es para lo que se ha hecho estos años».

Además en estos días, el equipo de Gobierno se ha marcado como objetivo emplear los recursos de la Diputación para generar riqueza, por ello, el desarrollo del parque aéreo industrial en Garray «es irrenunciable», manifestó Serrano, quien indicó que se va a estudiar cómo se puede comenzar a trabajar en él fuera de los terrenos del PEMA, ante la negativa de Asden a retirar un recurso judicial sobre los terrenos del polígono industrial.

Otra de las tareas de estos cien primeros días ha tenido que ver con la situación de los empleados públicos en la Administración provincial. Tras conocer sus condiciones laborales se van a comenzar a adoptar las primeras decisiones, como una reordenación de la ubicación del personal que trabaja en el Palacio Provincial.

Cien días a los que los que PP y PPSO llegan algo distanciados, por la ruptura del acuerdo en el que iban a concurrir unidos a las elecciones del 10 de noviembre, pero que parece ser que no enturbia la acción de gobierno del tripartito, en unas relaciones que han sido «fantásticas», en palabras de Serrano, y «extraordinarias», para José Antonio de Miguel.

Los cambios en el Plan Soria van a comenzar con la convocatoria de este año y se van a emplear los fondos todavía no ejecutados para introducir tres nuevas líneas de subvenciones, en las que ya se ha comenzado a trabajar desde la Comisión de Desarrollo Económico, que preside Saturnino de Gregorio (Cs). La primera de ellas estará destinada a los autónomos, otra para arraigo, con el objetivo de atraer población a los pueblos con ayudas directas a ayuntamientos y grupos de acción local y una tercera de multiservicios para apoyar a los ayuntamientos. Para esta última, la Diputación soriana ha mantenido contactos con la Diputación de Teruel que tiene en marcha un programa de estas características.

«Tenemos la sensación que todo lo que se ha realizado en los años anteriores no ha tenido repercusión en Soria y el plan se ha utilizado como un Plan de Empleo Rural (PER) y para hacer propaganda», aclaró Serrano. A lo largo de estos meses el tripartito ha mantenido reuniones con diversos colectivos para pulsar las necesidades y también conocer los proyectos que demandan. El objetivo en esta legislatura es «llegar a todos los pueblos de la provincia indistintamente del color político de su gobierno».

La primera labor que acometió el nuevo equipo de Gobierno en la Diputación fue conocer las condiciones laborales de los empleados públicos. «Nos encontramos con una maquinaria adormecida», dijo el presidente, con falta de personal en todos los departamentos, bajas que no se han cubierto, solicitudes de traslados a otras administraciones y las obras de Planes sin poder ser certificadas ante la ausencia de un técnico habilitado para realizarlo, «con lo que esto conlleva de paralización para las empresas adjudicatarias que no pueden cobrar y el retraso en la ejecución presupuestaria de la administración.

Serrano aseguró que había proyectos paralizados por la falta de personal y también se encontraron con un retraso en la fiscalización del Plan Soria también por el mismo problema, la falta de empleados, por eso se va a hacer una reordenación.

En cuanto al trabajo con sus socios de gobierno, PPSO y Cs, Serrano aseguró que no ha habido problemas en el arranque de la legislatura, «tanto desde Ciudadanos como desde la Plataforma llegaron con ganas de trabajar y también con experiencia política y conocedores de la Diputación». Agregó que las últimas tensiones con la PPSO «no están dentro y yo veo a 13 diputados trabajando con un objetivo común». Insistió en que las discrepancias han sido nulas y recuerda que son tres fuerzas de centro derecha.

El presidente también evaluó la postura de la oposición en este periodo a los que dijo que «todavía se tienen que relajar», porque no han asimilado la pérdida del gobierno en la Diputación «y deben aparcar la prepotencia y admitir que con 12 diputados no se gobierna», agregó Serrano, quien considera que la actuación del PSOE se resume con «poco trabajo y mucha propaganda», ahora también desde la oposición y «siguen enrocados en lo que hacían en el gobierno por lo que deben empezar a presentar proyectos», significó.

El único diputado de Ciudadanos y vicepresidente primero de la Diputación, Saturnino de Gregorio, realizó un balance «positivo» de estos cien días de Gobierno en la Institución Provincial, de cuyo gobierno forma parte al firmar un pacto de investidura con el PP, lo que le permitió entrar en el tripartito, del que consideró que «goza de buena salud», desde el inicio.

«Un periodo que ha pasado muy rápido», puntualizó De Gregorio, quien detalló que en estos meses también ha estado el periodo vacacional del verano que influye en el trabajo de los técnicos. Estos cien días le han servido al diputado de Cs para tomar el pulso en el área de Desarrollo Económico y Turismo que preside, como miembro equipo de Gobierno. Para De Gregorio el tripartito trabaja en sintonía dentro de la Diputación, «al margen de los enfrentamientos de estos días en los que se ha hablado de moción de censura», en referencia al PP y a la PPSO, sus socios de gobierno.

En este sentido abogó porque «las diferencias entre los partidos políticos no deben afectar a la estabilidad del Gobierno en la Diputación y en la organización interna. No obstante, agregó que él espera que sus compañeros, si tienen problemas, «vayan con la verdad por delante para buscar las soluciones necesarias y que no afecten al equipo de Gobierno». El vicepresidente primero quiso dejar claro que él no está sujeto al ‘pacto de los 100.000 euros’ y su acuerdo con el PP solo circunscribió a facilitar la investidura de Benito Serrano y a cambio ocuparía una de las vicepresidencias. Desde entonces se ha convertido en uno de los hombres fuertes del presidente, por su dilatada trayectoria profesional como secretario, lo que le hace conocedor del funcionamiento de las administraciones locales.

Por el contrario, De Gregorio criticó la actitud que ha tenido en estos cien días el grupo de la oposición socialista que «ha sido más bien destructiva que constructiva». Al diputado de Ciudadanos le hubiese gustado contar con una mayor colaboración del PSOE y con propuestas de modificaciones de crédito «en lugar de preguntar por temas de los que ya saben la respuesta porque son proyectos que vienen de su mandato».

Su postura en el proyecto del parque aéreo industrial en Garray es unánime con la de sus socios de gobierno, en que se tiene que realizar una apuesta importante para impulsar un proyecto de esta envergadura. Consideró que Asden sí está ralentizando el desarrollo de la zona con su postura de no retirar un recurso contra una sentencia judicial, de la que recordó que es favorable al desarrollo del polígono industrial del PEMA, a través de un decreto, así como tampoco le han gustado las formas de la agrupación ecologista en la negociación, ya que desde Diputación esperaban haber tenido más reuniones Asden, «pero nos despacharon con un escrito», agregó.

El tercer socio del tripartito en este nuevo equipo de Gobierno es la Plataforma del Pueblo Soriano, con sus tres diputados, todos ellos expopulares.

José Antonio de Miguel, vicepresidente tercero, con dedicación exclusiva también es uno de los hombres fuertes del equipo al que el presidente le ha encomendado atribuciones en materia de Personal, en los parques de bomberos y área económica y empresarial, al ser el representante en el Cesefor. Sus primeros cien días en este equipo han sido «fructíferos», manifestó, a pesar del parón que supone el verano la entrada de muchos diputados nuevos que no tienen experiencia en mandatos anteriores, con lo que ello conlleva ponerse al día en el funcionamiento de la casa.

De Miguel explicó que los diputados de la PPSO «han tomado conciencia desde el primer momento para trabajar con responsabilidad por la provincia de Soria». No en vano, tienen en sus filas a experimentados políticos, Antonio Pardo, que fue presidente de Diputación y a Ascensión Pérez, vicepresidenta y que se encargará en esta legislatura de todo el programa de Planes.

Aseguró que el futuro del Plan Soria, «está por decidirse», en referencia a que desde el tripartito se ha estado evaluando el contenido y los resultados, con el objetivo de introducir cambios.

El vicepresidente tercero realizó un repaso por sus tareas encomendadas. En materia de personal anunció las próximas reuniones con los sindicatos para elaborar la RPT de cara a los presupuestos, pero la prioridad está en cubrir las vacantes que hay en la plantilla, para dotar a todos los departamentos de los empleados necesarios para sacar adelante el trabajo administrativo y también para abordar proyectos.

La reordenación del modelo de los parques de bomberos es otro de los temas en los que ha comenzado a trabajar. «Estamos pensando en un organigrama diferente al actual en el que a lo mejor hay que poner algún parque nuevo», explicó. Espera mantener en los próximos días una reunión con la Junta de Castilla y León para comenzar a desarrollar su propuesta.

Pero, el proyecto en el que más tiempo ha empleado en sus cien días ha sido el del parque aéreo, promovido por Layônair. «Me apasiona», manifestó, y «soy buen conocedor del mismo ya desde la legislatura anterior y me voy a dejar la piel para sacar adelante este proyecto a pesar de que haya gente que le quiera poner palos en las ruedas, es un proyecto que tiene que estar por encima del gobierno político de la Diputación».

De Miguel reconoció que la reciente polémica las formaciones políticas de PP y PPSO al no conseguir un acuerdo para concurrir juntas a las elecciones de noviembre y no cambiar el gobierno en el Ayuntamiento de El Burgo no ayuda a las relaciones en la Diputación, pero aseguró que en el día a día las relaciones con sus socios de gobierno son «estupendas» y destacó la valía del diputado de Ciudadanos.

Por último, consideró que el PSOE no ha comenzado a hacer oposición y «ahora están pensando ya en las elecciones de noviembre en las que puede pasar cualquier cosa».