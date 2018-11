El Gobierno tramita 18 ayudas a perjudicados por la riada

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, acompañada por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, repasó en la jornada del viernes con el alcalde de Santa María de Huerta, Juan Pascual Ballano, los pasos que se han ido dando por parte de las distintas administraciones para buscar soluciones que eviten riadas como la provocada por la tormenta registrada el pasado 9 de septiembre.

El primer edil hortense agradeció a la Subdelegación del Gobierno el apoyo prestado para la tramitación de las solicitudes de subvenciones con cargo al Real Decreto 307/2005, por el que se regulan estas ayudas en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaliza catastrófica.

En la actualidad se están tramitando 13 expedientes de ayudas destinadas a paliar daños materiales registrados en viviendas y enseres. Entre estos expedientes se encuentran dos de comunidades religiosas asentadas en la localidad, la de monjes cistercienses del monasterio y la de religiosas del Sagrado Corazón de la Casa de Espiritualidad.

Además, se están gestionando cinco expedientes de ayudas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

Desde la Delegación del Gobierno se especificó que no existe una cuantía prefijada sino que se lleva a cabo una «baremación» de cada caso, que se trata como «expedientes aislados». Por lo tanto, estimaron que la cuantía de las ayudas «dependerá de cada caso».

Barcones recordó que «la causa» de la riada «quedó perfectamente delimitada» ya que «no fue un fenómeno que tuviera que ver con el río Jalón», puesto que se debió a un incremento súbito en el barranco sin denominación que transcurre por el propio núcleo del municipio. «Un cauce, aunque no lleve habitualmente agua, puede volver a conducirla descontroladamente cuando se producen tormentas como la de aquel día», explicó la delegada.

Por su parte, el alcalde insistió en la reunión en la preocupación de todos los vecinos, pero sobre todo de aquéllos cuyas viviendas se vieron más afectadas por la riada, algunos de los cuales no han podido volver todavía a sus casas, y urgió a que les ayuden a buscar soluciones de futuro las administraciones que, como el propio Ayunta- miento, también tienen competencias en materia de urbanismo y de ordenación del territorio. «Hasta que los técnicos no confirmen que no hay peligro en esas casas, que son siete u ocho, los propietarios no pueden volver a ellas», explicó. Ballano matizó que de esas viviendas «tres o cuatro» no están habitadas de manera permanente, tratándose de segundas residencia, por lo que el problema se centra principalmente en «otras tres o cuatro». Sus propietarios «están llevando psicológicamente mal» no poder regresar a ellas. «Están bastante afectados», admitió.

Y es que, según explicó el primer edil, aunque se vio afectado todo el municipio por la riada, principalmente fueron el monasterio cisterciense y las viviendas situadas en la calle San Bernardo las que más daños registraron, teniendo que ser algunas desalojadas ya que su cimentación está «gravemente dañada» debido a que «uno de los barrancos pasa por debajo de esos inmuebles».

Ballano instó a «primero arreglar los daños» ocasionados por la riada de septiembre «y después adoptar medidas para evitar que vuelva a ocurrir». «En tres años ha habido dos riadas muy importantes y puede volver a ocurrir en cualquier momento», advirtió.

Algunos de los trabajos para reparar las zonas dañadas ya han dado comienzo. Es el caso del muro junto al río que se cayó por la cantidad de agua y maleza que el cauce del barranco arrastró hacia él.