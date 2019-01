De Gregorio dice que Pardo pidió a Mañueco ser procurador

Antonio Pardo le trasladó al presidente del Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que quería ser uno de los procuradores por Soria en las Cortes Regionales. Esta petición, según explicó la presidenta del PP, Yolanda de Gregorio, la lanzó Pardo en un encuentro que tuvieron el pasado 4 de enero en Soria con los máximos dirigentes del PP. «En ese encuentro nos dijo que había pensado irse del PP», significó.

La presidenta de los populares no se mordió ayer la lengua tras conocer que Antonio Pardo se postula como candidato de la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO) a la alcaldía de El Burgo de Osma. Aseguró que Pardo había solicitado a la dirección del partido el cargo de coordinador provincial del partido, una responsabilidad por encima de la de secretario provincial. «Nosotros le dijimos que no», aseveró De Gregorio, quien aclaró que dentro de las exigencias de Pardo se encontraba que el nombramiento se debería hacer en ese acto, que se celebró el día 15 de diciembre. «Él acto se celebró para homenajear a todos los alcaldes de la democracia y bajo ningún concepto él era el protagonista del acto, el PP no cede a ningún chantaje» , puntualizó De Gregorio.

Pardo niega que haya pedido al partido ningún cargo político remunerado para su persona, como el de procurador. Agregó que se olía que los dos encuentros que mantuvo con los responsables populares, a nivel provincial y regional, fueron para justificarse que habían hablado con él. Admitió que entre ambos llamó a Mañueco y le propuso ser coordinador provincial del partido ante el lío que había en Soria, pero que lo hizo como «señuelo». Por último negó que la reunión con el presidente regional se celebrase el día 4 de enero, sino que fue antes.

Para la responsable provincial del partido, el anuncio de que el ex alcalde burgense por el PP pase a militar en las filas de la PPSO para optar a la alcaldía de El Burgo «es algo que esperábamos por su comportamiento» y agregó que «el PP de Soria no le va a permitir que desacredite a alcaldes y concejales del partido y es bueno que no olvide que fue el PP el que le hizo alcalde y presidente de la Diputación, un partido del que ha sido secretario provincial durante ocho años».

Por su parte, El candidato ‘popular’ a la presidencia de la Junta de Castilla y León respondió ayer, brevemente, a Antonio Pardo, tras conocer la noticia de que se presenta a la alcaldía de Burgo de Osma por la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO).

Mañueco dijo que el partido es «abierto y libre, y está la gente que quiere», aludiendo así al soriano Antonio Pardo.

A De Gregorio le sorprende ahora que Pardo y José Antonio de Miguel, otro ex popular, anuncien que formarán un partido de concentración provincial, «¿dónde han estado antes?», se pregunta, a la vez que seguidamente se responde que «han salido de las filas populares».

De Gregorio se admira de «cómo es posible de que ambos ahora trabajen juntos después de todo lo que se han dicho, solo hay que tirar de hemeroteca para ver el enfrentamiento que han protagonizado durante años. Aquí solo veo intereses particulares», agregó y lo argumentó, repasando la trayectoria de Pardo en los últimos años que «hace cuatro años dijo que dejaba la política porque quería trabajar en su joyería, pero después se presentó a ser presidente del partido en Soria en un congreso que perdió y ahora se presenta por la PPSO».

Antonio Pardo comunicó la baja en el PP hace una semana y dijo que lo hizo tras conocer unas declaraciones de Yolanda de Gregorio en las que dijo que Pardo, Elías Alonso y Susana Gómez estaban ahí cuando ella sabía que iba a abandonar el partido. Junto a él lo han hecho ocho personas más «su familia», puntualizó De Gregorio, quien ayer aseguró que el partido cuenta con nueve altas.

La dirección de PP soriano mantuvo ayer una reunión con los afiliados de El Burgo para buscar un candidato a las elecciones, al igual que ocurrió en Almazán, tras el encuentro no salió ningún nombre.