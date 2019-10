Las guarderías se vacían por el zarpazo de la despoblación

Las guarderías son un buen termómetro de la natalidad en el medio rural soriano y con el actual problema de la despoblación no es necesario adivinar que la situación no está muy boyante, sobre todo para los pueblos medianos y pequeños que en un año han perdido 46 matrículas, pasando de los 130 durante 2018 a los 84, a fecha de uno de octubre. Si bien es cierto que a lo largo del año, la matrícula puede crecer porque no está cerrada en la red de las 11 guarderías del Programa Crecemos y esta cifra se podría incrementar a lo largo del año.

El Crecemos se mantiene gracias a la apuesta de los ayuntamientos y de las subvenciones anuales de la Diputación Provincial. Arrancó en el año 2002 y desde entonces, a pesar de los bandazos de la despoblación en el medio rural, la administración local mantiene el servicio, como una de las prioridades para garantizar la conciliación familiar, también en el medio rural.

La baja matrícula no asusta a los alcaldes y, por ahora, tampoco pone en riesgo la pervivencia de algunas guarderías, como la de Berlanga de Duero, que ha empezado este curso solo con tres alumnos, y con la confianza de que se incorpore alguno más en los próximos meses, explicó el alcalde, Jesús Barcones, está dispuesto a mantener su guardería, en la que el Ayuntamiento aporta el local, y además corre con los gastos de mantenimiento e incluso del personal que atiende a los niños. Este Ayuntamiento no se plantea su cierre, «por ahora, pero si ve que no es viable.., ya vemos lo que está pasando con la despoblación en la provincia», significó Barcones.

Con los mismos números se encuentra la guardería de Langa, con tres niños, y algo mejor son las cifras en otros pueblos, aunque no para tirar cohetes. Duruelo de la Sierra (5), Navaleno (7), Vinuesa (9), Medinaceli (6), Los Rábanos (7), San Pedro Manrique (7), Almarza (5), Garray (6) y Arcos de Jalón (26). Este es el único pueblo de la red Crecemos que cuenta con más matrícula, dado a que también es la población más grande de todo el grupo.

Si bien en algún momento, alguna de estas guarderías han estado en la cuerda floja, al final la llegada de alguna familia al pueblo con niños ha salvado su cierre, algo similar a lo que pasa con los colegios. Incluso en alguna anualidad ha sido necesario incrementar alguna unidad, como ocurrió en Vinuesa.

El servicio es deficitario y se sostiene con las cuotas que aportan las familias (en cada localidad es distinta y depende del Ayuntamiento) y un subvención anual de la Diputación y la Junta de Castilla y León que se encuentran reflejados y están tasados en el Acuerdo Marco de Servicios Sociales.

De esta manera, y de acuerdo al último convenio que se firmó en el mes de marzo, la aportación de la Diputación a cada guardería del Crecemos es de 6.250 euros y la Comunidad Autónoma aporta 7.714,56 euros, a excepción de Vinuesa y Arcos que reciben, en el primer caso 7.714 euros y 15.429 euros, en el segundo caso.

Estas cantidades se destinan a costear el personal que atiende estas guarderías, por lo que el programa también facilita la creación de empleo en el medio rural.

La situación es distinta en las localidades de más de 1.500 habitantes donde la matrícula se mantiene para la atención de los niños de cero a tres años. Ocho ayuntamientos apuestan por tener abierto este servicio a través de centros de educación infantil que, a fecha de uno de octubre, contaban con una matrícula de 229 niños, 22 más que el año pasados que hubo 207, según los datos facilitados por la Diputación Provincial. De los ocho municipios, solo dos San Esteban de Gormaz (19) y Ágreda (29) funcionan con una gestión municipal directa, mientras que los otros seis la tienen en régimen de concesión. Almazán (40), E Burgo de Osma (30), Covaleda (7), Golmayo (54), Ólvega (39) y San Leonardo de Yagüe (11).

Cifras que reflejan bien el movimiento poblacional. Golmayo, gracias a la urbanización de las Camaretas, se ha convertido una área periurbana de la capital en la que se ha registrado un crecimiento sostenido de su censo. Por eso, tiene la guardería con la mayor matrícula, más de medio centenar de niños, por encima de Almazán, que tiene 40.

El dinamismo económico de Ólvega, aunque no se refleja todo lo que su Ayuntamiento quisiera en el censo, garantiza la pervivencia de su guardería, con 39 matrículas en el arranque de este curso, pero con buenas perspectivas de crecimiento en los próximos meses, con ocho preinscripciones más. También espera un incremento de matrícula el centro infantil de El Burgo de Osma que han empezado en septiembre con 30 niños, pero, de acuerdo a la experiencia de años anteriores, las familias solicitan el servicio a partir del mes de octubre, fundamentalmente.

Otro convenio que firman estos ocho ayuntamientos con la Diputación les ayuda con el sostenimiento y el funcionamiento del centro. Todas estas guarderías reciben una subvención anual de 6.250 euros parte de la Diputación Provincial, pero en el caso de Ágreda y San Esteban de Gormaz, además cuentan con una aportación extraordinaria de 7.714 euros, por parte de la Comunidad Autónoma, dado que cumplen con una serie de requisitos relativos al modelo de gestión y al número de unidades con las que cuenta cada centro de educación infantil.