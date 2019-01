La Guardia Civil investiga el robo de joyas y matrículas en Los Rábanos

La Guardia Civil de Soria está investigando el robo de joyas en un domicilio y el hurto de placas de matrícula en la vía pública que tuvo lugar en la localidad de Los Rábanos este martes, 29 de enero, tal y como informó la Subdelegación del Gobierno en Soria, que indicó que en la mañana de ayer todavía no se había formulado la correspondiente denuncia. Al parecer, los ladrones actuaron en la tarde-noche en una de las urbanizaciones de la localidad, entrando en un chalet individual, una «primera residencia», como explicó el alcalde del municipio, Gustavo Martínez.

Los ladrones accedieron a esta vivienda, en la que además de los propietarios vive «un pastor alemán», de la que sustrajeron diversas joyas, aún sin valorar. El regidor desconocía en la mañana de ayer si los moradores se encontraban en el interior de la misma, aunque estimaba que «seguramente no» ya que este tipo de robos se perpetran cuando los propietarios de la vivienda no se encuentran en ella. «Suelen elegir una casa y la vigilan durante unos días para conocer los horarios de las personas que viven en ella. En cuanto salen por la puerta, actúan», señaló.

Llama la atención que, además, los amigos de lo ajeno, robaron las placas de matrícula de un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública. Tal y como indicó el primer edil, según fuentes vecinales, los ladrones pudieron «cambiar las matrículas», poniendo las robadas al vehículo conducido por los cacos, presumiblemente una furgoneta.

Martínez no descartó que los propietarios de otras viviendas puedan darse cuenta con el paso de los días de que también han sido objetivo de los ladrones. «Ya ha pasado más veces, que lo dejan todo bien y hasta que los propietarios no echan algo en falta no son conscientes de que han sufrido un robo», comentó.

No es la primera vez que los vecinos de Los Rábanos sufren un episodio similar. Hace aproximadamente un año se denunció el robo en varias viviendas de la misma urbanización, de las que los ladrones también se llevaron joyas.

Martínez indicó que la Guardia Civil recorre la localidad «en la medida de lo posible», algo que no evita que se produzcan este tipo de sucesos. «Los agentes van con los coches por la travesía, vigilan unos días con más intensidad que otros, pero no hay que obviar que a lo mejor los ladrones también están vigilando a la Guardia Civil y sabe cuándo hace las rutas o en cuanto se van del pueblo se ponen manos a la obra y entran en las casas, señaló.

El regidor comentó que no se trata de «un problema» propio de Los Rábanos. «Es algo a lo que nos enfrentamos todos los pueblos», indicó. Por eso recordó que «hace tiempo» sugirió a la Subdelegación del Gobierno en Soria la posibilidad de colocar cámaras de grabación en los accesos a la localidad. «Puede ser una solución para los pueblos en los que viven pocas personas y todas estén de acuerdo en que se coloquen, pero hay núcleos grandes donde hay más vecinos, como en Los Rábanos, en los que es más difícil que todos los vecinos se pongan de acuerdo», explicó.

Además, indicó, que este tipo de cámaras «conlleva un importante gasto económico», por lo que «la gestión de varios municipios podría llevarse a cabo por parte de la Diputación Provincial o de la Subdelegación del Gobierno». «No es un sistema que sea fácil de gestionar», añadió al respecto.

Por ello instó a los vecinos a colaborar y seguir informando a la Guardia Civil «cuando ven algún movimiento raro en la localidad». «La verdad es que en Los Rábanos lo suelen hacer. El problema llega cuando los ladrones van a pueblos que están prácticamente desiertos o que son pueblos dormitorio en los que la mayor parte de los vecinos están trabajando», comentó.

Martínez lamentó que «no es la primera vez» que los ladrones eligen viviendas de esta urbanización. «Ha habido muchos más casos. Raro es el año en el que no hay alguno», señaló, y explicó que la cercanía de estas casas a la autovía facilita la huída de los cacos. «Es un sitio goloso», sentenció.