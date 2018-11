Halloween nos reconcilia con las arañas

Sus fans se cuentan por doquier. Al menos estos días. Fuera de este tiempo, el sentir general hacia este animal es de temor y hasta auténtico terror cuando no de repulsión. Las arañas despiertan en muchas personas una fobia irracional que solo quien la padece puede llegar a explicar. Se llama aracnofobia y, con mucha probabilidad, sea la fobia a animales más frecuente y extendida. Una aversión que sólo parece olvidarse cuando llegan estos días, en que Halloween derrota con creces a la aracnofobia.

Bazares y tiendas de disfraces están inundados de arañas de todo tipo, tamaño y condición y en los más diversos productos: anillos, pulseras, diademas, en telas de araña, en faldas, aracnidos enredados en pelucas, en capas... y hasta sobresaliendo de flores. El abanico de posibilidades para reconciliarse con las arañas es tan amplio como negro, a precios asequibles y otros que no lo son tanto.

Todas las arañas son depredadoras y generalmente solitarias, dos de sus principales características. Disponen de glándulas venenosas con las que paralizan a sus presas. No obstante, solo algunos grupos son realmente peligrosos para los seres humanos.

Las arañas producen seda, auténticas redes con la que tejen telas de araña o telarañas, que usan para construir redes para caza, tapizar refugios e incluso hacerse llevar por el viento.

La anatomía de las arañas es similar a la de otros arácnidos: presenta el cuerpo dividido en dos regiones y tiene el mismo número y tipo de apéndices, con cuatro pares de patas locomotoras visibles. El cuerpo de las arañas presenta longitudes que oscilan entre los 0,5 milímetros y los nueve centímetros que alcanza alguna especie tropical, que puede llegar a capturar pequeños pájaros. Con las patas extendidas alguna de estas especies puede sobrepasar los 25 centímetros, según las fuentes consultadas. Las arañas se alimentan de presas que capturan activamente algunas de las cuales caen por accidente en las telas de araña, enredándose y pegándose en ellas. La araña capta las vibraciones y se acerca a su presa con las patas extendidas.

Otras especies cazan al acecho, en el suelo o sobre la vegetación y detectan a sus presas también por vibraciones o con sus ojos. Las arañas no despedazan sino que tragan a sus presas, a las que inyectan veneno mientras las sujetan. Se llama cadena alimentaria y no está muy lejos de lo que hacen otros animales.