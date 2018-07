Herida la conductora de un coche arrollado por un tren en Somaén

La vecina M.A.L.L., de Arcos de Jalón, de 46 años, resultó herida grave el pasado lunes al ser arrollada dentro de su turismo por un tren de mercancías. El accidente tuvo lugar en un paso a nivel sin barreras de la vía ferroviaria que cubre la línea entre Madrid y Barcelona, en la localidad de Somaén, en el término municipal de Arcos de Jalón, según informaron ayer fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El suceso se produjo a las 23.57 horas del lunes en uno de los dos pasos a nivel de esta vía en Somaén, concretamente el que está en el punto kilométrico 178 de esta vía. Se trata de un paso sin barreras pero con señales acústicas y luminosas que señala la intersección de la vía con un camino agrícola, a la salida de uno de los túneles próximos en la vía.

Tras la colisión, la parte delantera del turismo quedó bajo la máquina del tren que transportaba mercancías no peligrosas. A pesar del aparatoso accidente la conductora, y única ocupante del turismo, no quedó atrapada en el coche y resultó con magulladuras y con alguna herida en la cabeza, pero no perdió la consciencia, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias de Castilla y León.

No obstante, Sacyl envío a la zona del suceso una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal facultativo de Atención Primaria del Centro de Salud de Arcos de Jalón. Asimismo se solicitó colaboración del Servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla La Mancha (Sescam), por la proximidad al punto del accidente, que desplazó una UVI móvil. Los servicios de emergencias, tras evaluar a la herida en el momento, decidieron trasladar a la herida al Hospital de Santa Bárbara de la capital soriana, donde recibió el alta ayer.

El 1-1-2 activó el centro coordinador de emergencias de la Agencia de Protección Civil por el tipo de incidente para realizar el seguimiento y solicitó la intervención de los bomberos para retirar el vehículo de la vía, que quedó atravesado sobre la misma y obstaculizando el tráfico ferroviario en la zona.

Las causas del suceso se desconocen y la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Según explicó el alcalde de la localidad, Jesús Peregrina, a la conductora se le atascó el coche al atravesar el paso a nivel y se quedó parado en la vía, «con los nervios no reaccionó y se vio sorprendida por el tren», puntualizó el alcalde, que conoce a la familia y ayer se preocupó por su estado de salud. En este sentido agregó que la conductora conoce bien este trayecto y subrayó que los pasos a nivel en Somaén se encuentran señalizados con luces y sonidos.

A causa de la colisión, el tráfico ferroviario estuvo parado en ambos sentidos durante tres horas, hasta que los bomberos de Almazán retiraron el vehículo de la vía y a las tres de la mañana pudieron circular de nuevo los trenes. No afectó a trenes de pasajeros. Únicamente a dos mercancías, uno de ellos con carga peligrosa, que cubrían este trayecto a la hora del accidente y que fueron detenidos en las estaciones de Arcos y Medinaceli, respectivamente.