El hijo de Donald Trump elige Muriel de la Fuente para practicar la caza

Ni los propios vecinos de la localidad de Cabrejas del Pinar ni siquiera el propio alcalde, Fidel Soria, podían imaginar que el hijo primogénito del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Junior, se encontraba caminando tranquilamente por las calles de este pequeño pueblo de la comarca de Pinares el pasado fin de semana. La noticia saltaba por sorpresa ayer lunes por la mañana, al confirmarse por fuentes de la Subdelegación del Gobierno de la provincia que Donald Trump Jr había elegido las localidades sorianas de Cabrejas del Pinar y Muriel de la Fuente para pasar la mayor parte de su estancia por España, una visita «que en total duró desde el pasado jueves 4, hasta el pasado lunes», según fuentes del Gobierno, cinco días de los que en la comarca de Pinares ha permanecido desde el viernes por la noche hasta ayer lunes por la mañana.

Sin duda, la noticia acabó de conocerse al abandonar Donal Trump Jr el pueblo de Cabrejas del Pinar, tras haber permanecido tres noches hospedado en el centro rural Camino de la Fuentona, desde donde él y su séquito de seguridad, -en total unas 17 personas-, descansaron después de sus jornadas dedicadas a una de sus mayores aficiones: la caza, una actividad que desarrollaron en un coto privado de la localidad de Muriel de la Fuente.

Una visita calificada de ‘top secret’ y cuyo mejor secreto lo han mantenido sin duda las dos personas que dirigen el centro rural Camino de la Fuentona, Óscar Soto y Mónica Álvarez, que aseguraban ayer estar «en parte desbordados» ante el aluvión de llamadas como consecuencia de tan importante visita.

«Desconocíamos por completo de quién se trataba. Reservaron el centro para 17 personas y fue cuando llegaron cuando supimos quién era exactamente y nos quedamos a cuadros. Nunca hubiéremos imaginado que el hijo primogénito del presidente de Estados Unidos pudiera venir aquí, la sorpresa fue extraordinaria», señala Óscar Soto, que asegura que les pidieron máxima discreción «y así lo hicimos, no dijimos nada a nadie, ni siquiera a nuestra familia». Asegura Soto que Trump Jr es una persona «extraordinaria, completamente sencilla» y que les sorprendió mucho en numerosos detalles. «Venía con su hijo y cuando llegaron con las botas sucias se descalzaron antes de entrar a casa y subieron descalzos a su habitación para no manchar. También, en otra ocasión, se levantó de la mesa para limpiar sus platos, por supuesto no le dejamos. La verdad es que no exigió nada, me pareció una persona muy sencilla», añade Óscar Soto.

El hijo de Trump ha podido degustar la comida soriana y «ha estado muy satisfecho con toda su estancia aquí en Cabrejas. La verdad que es un sitio muy tranquilo, a lo que hay que añadir que mi mujer cocina estupendamente», concluye Soto.

La afición del hijo del presidente de Estados Unidos a la caza es conocida y de hecho no es la primera vez que practica este deporte en España, ya que en noviembre estuvo en la Sierra de Gredos, y en la primavera anterior, el lugar elegido para la caza fue las serranías de Beceite, en la provincia de Teruel.