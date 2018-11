De cómo el humo alfarero libró a Tajueco de la peste

Si mañana se declarara la peste, Tajueco caería como el resto. Cosa que no sucedió en una epidemia de esta enfermedad que se pierde en los tiempos. Y todo gracias al humo de sus muchos hornos alfareros, que ahuyentó los contagios. Es el sentir popular de Tajueco que hoy sigue pasando de vecino en vecino la vara de San Roque, también como ‘de la salud’ en señal de agradecimiento. Más de una treintena de hombres se reunieron el sábado en el Ayuntamiento para pasar esta «varita de alrededor de metro y medio con la insignia del santo», explica Máximo Almazán. Teodomiro Rincón entregó este emblema a Serafín Antón, quien le sigue por edad, ya que pasa de mayor a menor. La explicación de por qué ahora y no en San Roque hunde sus raíz en la tradición alfarera de Tajueco. «En verano, las muchas familias de alfareros que había en el pueblo estaban por ahí, vendiendo en las ferias y en otros lugares. Así que se decidió trasladar la fiesta cerca de las Ánimas, cuando ya los alfareros habían vuelto y en el pueblo había más gente», cuenta Máximo que alude a las bondades «del humo de cocer los pucheros que, por muy negro que salga, no molesta nada porque pasa por la arcilla». Ya no hay humo en Tajueco porque de las más de 40 familias alfareras «sólo queda una», la de Máximo Almazán, que pasó el testigo a su hijo, Alfonso Almazán, único taller que permanece abierto. Así y con todo, Tajueco sigue sacando pecho de su pasado alfarero y mantiene viva esta tradición de la vara de San Roque ligada a un oficio, el de alfarero, «que se tarda mucho en aprender y es mejor hacerlo de chicos», cuenta Máximo, con sus 91 años «los que haga» el vecino de mayor edad del pueblo. El próximo jueves, día de los Difuntos, volverá a salir a la calle a recitar a cumplir con otra tradición, el Cántico de las Ánimas, que protagonizarán una treintena de vecinos, divididos en dos grupos.