Una iglesia a merced no solo de fantasmas

Masegoso tiene una torre medieval, un puente romano, una fuente y una iglesia gótica. También un fantasma, cuya leyenda se fue acrecentando cuando el lugar quedó despoblado (lo que así estaba ya a mediados del siglo XVIII), y desde hace poco tiene ladrones. No se llevaron nada, pero quienes lo intentaron lo son. Al igual que lo son quienes en las últimas semanas han pasado por La Mercadera, Castilruiz y Boos. Ladrones de patrimonio, a los que la despoblación y su acentuado –y necesario- debate está dando alas. Afortunadamente, Masegoso ya no tenía coro. La pieza, un pequeño coro de factura mudéjar, se desmontó de su lugar original hace algo más de una década. La Junta lo desmontó y lo restauró, salvándolo de una muerte segura o del expolio como destino. Su situación no era muy distinta a la que sufren muchas piezas salpicadas en el medio rural: suciedad, manchas, hongos, insectos, polvo, resquebrajamiento de la policromía... Soledad. La obra se pudo admirar en Soria dentro de la exposición Paisaje Interior, de Las Edades del Hombre, celebrada en la Concatedral en el año 2009. El coro se llevó después al Museo de Arte Sacro de Nuestra Señora de la Peña, en Ágreda, tras su restauración siendo vicepresidenta de la Junta y consejera de Medio Ambiente la agredeña María Jesús Ruiz. Una inyección de casi 75.000 euros hizo posible el desmontaje y la conservación de esta pieza. Situada en el sur de Masegoso (dependiente de Pozalmuro), la antigua iglesia era, sigue siendo, un edificio en muy mal estado, de nave única y con dos capillas laterales. «Aunque dominada por elementos constructivos góticos, obedece a varias fases de construcción que se aprecian claramente en el edificio», suscriben fuentes de la Junta que sitúan el derrumbe de la espadaña de la iglesia en el tercer tercio del siglo XVIII. Las hay que todavía permanecen en pie o están a punto de sucumbir (al tiempo o al expolio), sin la suerte de refugiarse en un museo provincial o en un lugar más seguro.