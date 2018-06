Impulso a la vaca serrana con el fin de llegar a 500 ejemplares

El número de ejemplares de vaca serrana soriana ha aumentado considerablemente en los últimos tres años dejando de ser una especie en extinción a convertirse en una en expansión. Así lo confirmó ayer el presidente de la Comisión de Agricultura de la Diputación Provincial de Soria, Raúl Lozano, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La comisión aprobó nuevas bases para las subvenciones destinadas a esta raza que aumentan hasta los 45.000 euros, incrementándose la cuantía en 5.000 euros con respecto a la pasada anualidad. Lozano anunció ayer nuevas acciones para «lograr cerrar el círculo desde la producción, la transformación hasta el consumo final en restaurantes» y lograr así la consolidación de la carne de vaca serrana de calidad.

El presidente de la Comisión de Agricultura lamentó que durante años se regalara la carne de vaca serrana de forma gratuita tanto en las fiestas de San Juan como en las calderetas de los pueblos, ya que favoreció su depreciación.

Además, insistió en la calidad de la carne que ofrece esta raza y que ahora se está potenciando. «Es una carne tan buena y exquisita que cuando la regalas se deprecia. Los ganaderos de vaca serrana han aumentado de dos a tres y la producción va en aumento. En tres años hemos pasado de 200 ejemplares a 400 el año que viene», señaló.

Lozano consideró que son unas ayudas «que han funcionado muy bien», ya que señaló que al principio de la presente legislatura había 225 ejemplares, mientras que en la actualidad la cifra ha superado los 350 y la previsión es de que continúe el incremento. «Si se mantiene la tendencia en menos de un año habrá 400 ejemplares», señaló. Y es que el reto que se ha marcado la Diputación Provincial antes de que acabe la legislatura es llegar a los 500 animales de esta raza. «Se están criando bueyes, vamos a intentar cerrar el círculo desde la producción, la transformación hasta el consumo final en los restaurantes de la provincia para que podemos tener la serrana disponible», insistió. «Ha sido una raza que ha pasado de estar en extinción a estar en aumento», añadió al respecto, y explicó que hay ganaderos interesados en comprar ejemplares «para vida», no sólo como carne de consumo.

Este esfuerzo también fue puesto de manifiesto por el presidente de la Diputación, Luis Rey, quien se refirió a la explotación de Taniñe, antaño gestionada por la institución provincial y ahora concesionada, y que favoreció también la potenciación de la vaca serrana soriana. Respecto al convenio pendiente con la Junta de Castilla y León por esta explotación que es de titularidad autonómica, y el centro del interpretación del río Lobos, de titularidad provincial, explicó que, en breve, se firmará un convenio que no prevé la permuta pero que establece un modelo a cuatro años «satisfactorio para ambas partes» con las posibilidad de otros cuatro años de prórroga y por el que la Diputación no tendría que abonar los 3.500 euros que venía entregando hasta ahora al tratarse de un lugar «para dinamizar una raza en extinción».

Al respecto Lozano recordó que «se ha conseguido no sólo salvar una raza en extinción sino introducirla en la cadena de mercado» y recordó que «la administración provincial se convirtió en ganadera y ahora ya hay ganaderos que se encargan de esta raza».

En lo que respecta a otra de las razas de la provincia de Soria, la ojalada, la localidad de San Esteban de Gormaz acogerá hoy la tradicional subasta de los ejemplares. Lozano adelantó que se sacarán 160 cabezas, 100 hembras y 60 machos. El presidente de la comisión aseguró que el número de peticiones se eleva a 400, por lo que indicó que «es un éxito» y «está funcionando muy bien».

Lozano matizó que «no se subasta toda la producción existente» pero sí puso de manifiesto la importante demanda existente de este tipo de animales.