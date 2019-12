Industrias Artesanas cierra tras 45 años fabricando muebles

La empresa adnamantina Industrias Artesanas del Mueble cierra sus puertas tras 45 años de actividad en la localidad. Tras varios años luchando contra la larga crisis del sector del mueble, la emblemática firma no ha podido superar el difícil escenario y se ha visto abocada al cierre a raíz de su situación de insolvencia, según explicaron fuentes de la empresa.

Industrias Artesanas ha presentado un concurso de acreedores voluntario con el que pretende liquidar la empresa. En la actualidad la actividad es inexistente y la próxima semana cerrará las puertas, con toda seguridad. Unas instalaciones en las que solo quedaban ya tres trabajadores. La fábrica, en sus mejores momentos, llegó a contar con una plantilla de 35 empleados.

El Juzgado de Instrucción número dos de Soria declaró, a través de un auto, el concurso de acreedores de esta empresa, tras acreditar la insolvencia de la sociedad, con una deuda exigida que supera los 1,4 millones de euros. Esta empresa cuenta con unos activos de 432.928 euros cuando presentó el concurso de acreedores, según se recoge en el auto judicial.

El juez ha nombrado Alfredo García administrador concursal de este proceso que se tramitará por el procedimiento abreviado. El administrador presentará a lo largo del próximo mes su informe sobre la situación de la empresa. Las personas legitimadas y los acreedores podrán personarse en el proceso y comunicar a la Administración Concursal la existencia de la deuda. El plazo para presentar esta documentación finalizará a principios de enero.

El cierre de Industrias Artesanas del Mueble se suma al de otras empresas del sector que tenía una presencia destacada en Almazán que le ha dado el sobrenombre de ‘la villa del Mueble’ y que se está quedando de manera testimonial en la localidad. Esta empresa se dedicaba a la fabricación del mueble clásico artesano en maderas nobles que tuvo una importante demanda hace varias décadas.

Sin embargo, el sector entró en una profunda crisis que se ha llevado por delante a varias empresas, a raíz del cambio de la demanda del mueble por parte de los consumidores que optaron por un producto de menor calidad que arrinconó al mueble artesano.

Fuentes de Industrias Artesanas del Mueble manifestaron que desde el año 2008 comenzaron a sufrir la crisis con la caída de la demanda, pero a pesar de ello han estado aguantando. En todos estos años, la firma ha intentado distintas alternativas con la creación de modelos nuevos, un trabajo que se realizado hasta los últimos meses, pero a pesar del esfuerzo realizado no se ha podido salvar la empresa, «que no ha podido hacer más», manifestaron las mismas fuentes, a la vez que lamentan que en todo este periodo este sector no ha recibido ayudas para afrontar la crisis y una reconversión.