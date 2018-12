Inminente fusión de Norma con Uniarte para consolidar su expansión

Norma Doors Technologies prepara su inminente fusión con Graells March y European Value Advisors S.L. (Puertas Uniarte) con el firme objetivo de crear un holding empresarial que gestionará conjuntamente la fábrica de Norma en San Leonardo de Yagüe y la planta que posee Uniarte en Ocaña (Toledo), también dedicada a la fabricación de puertas.

Representantes de ambas empresas explicaron en la tarde de ayer a los portavoces de los grupos políticos de la Diputación Provincial de Soria, accionista de Norma Doors, los pormenores de esta acción, a la que, al menos durante el encuentro, los representantes políticos no pusieron peros.

Y es que tras la unión de estas dos compañías, que avanzó Heraldo-Diario de Soria en mayo, el grupo se convertirá en el fabricante de puertas con mayor peso en España y de los más fuertes de Europa.

De esta manera se consolidará «el proyecto de expansión de Norma», tal y como indicó el portavoz no adscrito José Antonio de Miguel, asistente a la reunión.

Entre ambas compañías sumarían más de 350 empleados. «Uniarte tiene ciento y bastantes empleados y Norma mantiene 260 trabajadores», detalló.

La Diputación «tiene que tomar decisiones» ante este paso dado por Norma Doors, que no serán decisivas hasta que «no se presenten unos informes y proyectos» sobre la fusión, aunque De Miguel comentó que, «según lo mostrado en la reunión, todos los portavoces» apoyaban la fusión al considerar que «afianza el proyecto» puesto en marcha por la compañía ubicada en San Leonardo de Yagüe. «Es un proyecto de futuro, ambicioso, y se van a conseguir resultados», añadió al respecto.

Por su parte, el presidente de la institución provincial, Luis Rey, reconoció antes de que tuviera lugar la reunión y los representantes de Norma Doors Technologies, Francisco Tarragó, y de Uniarte, detallaran los entresijos de la fusión que estaba «preocupado» por la «novedad que supone todo esto». «Cada vez el proyecto es más grande y hay acuerdos ya firmes entre los accionistas mayoritarios de Norma y los accionistas mayoritarios de Uniarte. E incluso hay alguna sociedad compartida entre ambas empresas», avanzó.

Rey adelantó que con el acuerdo la compañía pinariega doblaría su facturación. «Deberíamos pasar de ser una empresa que facture veintitantos millones a sumar más de 40 o 50», indicó.

«Como presidente de la Diputación, que gestiona una administración pública, asusta un poco. Esto supone los volúmenes de inversión, de venta y comercialización que supone», admitió.

Rey insistió en que el paso que van a dar las dos compañías dedicadas a la fabricación de puertas «hace más fuerte» al grupo «pensando en la instalación de San Leonardo, que es la más grande en términos de productividad y de volumen de negocio ahora mismo».

El presidente de la Diputación matizó que está previsto que se especialicen «los procesos en una planta y otra pero derivando una parte más importante de los procesos a la fábrica de San Leonardo». Por ello espera que la fusión permita un mayor crecimiento «y sacar mayor rentabilidad». Respecto a los mercados de ambas instalaciones, Rey matizó que «Uniarte trabaja más con las grandes superficies comerciales de puertas y de este tipo de productos» mientras que «Norma nunca ha trabajado en ese sector». «De esta manera se permite asegurar mejor la viabilidad de Norma; ese es el objetivo», sentenció al respecto.

Rey señaló que aunque la intención es que la fusión se lleve a cabo en un corto periodo de tiempo, «de momento no hay nada, sólo un acuerdo entre accionistas de una compañía y de otra para mejorar la producción de las dos». «Pero de momento no hay una sociedad. Fusión como tal no hay y ahí es donde la Diputación también tiene que decidir una posición para ver cómo queda el acuerdo de socios», explicó.

Según explicaron en la reunión, la participación de la Diputación en la nueva empresa sería «más o menos igual» a la que tiene en la actualidad en Norma Doors. «Ganaríamos en tanto por ciento de participación pero desconocemos por el momento cuánto exactamente», señaló De Miguel, quien comentó que «Norma vale unas cuatro veces más que Uniarte».

Por el momento, los portavoces de los grupos políticos han desestimado la posibilidad de que la Diputación abandone este proyecto. «Es algo que por ahora nadie ve», señaló De Miguel.

Este portavoz aseguró que la institución provincial «no va a poner ni un céntimo más» en Norma, por lo que indicó que la empresa, cuyo accionista mayoritario es la familia Tarragó, «está haciendo una apuesta muy fuerte» al querer dar este paso.

En un comunicado emitido el pasado abril que se hizo llegar a los trabajadores de la factoría pinariega, los Tarragó señalaron su intención de aplicar en el nuevo holding «la tecnología, el espíritu y la dinámica que opera en el sector del automóvil».