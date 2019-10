Intento de expolio y destrozos en el despoblado de Buimanco

Que esté despoblado no significa que esté abandonado, «ni que no sea de nadie». Poco importa la propiedad a los amigos de lo ajeno, que han elegido Tierras Altas para un intento de expolio con bastantes destrozos. El suceso ha tenido lugar en Buimanco, un despoblado perteneciente al Ayuntamiento de San Pedro Manrique, donde desde hace unos años una asociación de amigos trabaja por recuperar el lugar. Los autores del suceso se intentaron llevar el pilón de la fuente del pueblo que movieron de su sitio, pero que después no pudieron trasladar. Literalmente «lo arrancaron del lugar», indica Noé Pascual, integrande de la Asociación de Amigos de Buimanco y vinculado al pueblo.

El pilón forma parte de la antigua fuente y tiene casi tres metros de largo y unos 70 centímetros de ancho. En uno de los frentes está tallado el año, supuestamente, de su construcción, 1880, indicó Pascual. La voz de alarma la dio un ganadero de la zona que preguntó a miembros de la asociación si habían intentado trasladar el pilón, cuando precisamente el colectivo trabaja desde hace unos años en la recuperación del pueblo, con la fuente como uno de los elementos más destacados.

El suceso tuvo lugar entre los días uno y cinco de este mes y fue comunicado al Ayuntamiento sampedrano y a la Guardia Civil, aunque no se interpuso denuncia. La asociación «está intentando con mucho trabajo y esfuerzo recuperar en la medida de lo posible el aspecto del pueblo cuando estaba habitado». Así lo suscribe una emotiva nota que han colocado, plastificada, en el lugar en la que se recuerda que las casas existentes «tienen dueño y las visitan». Con unos 70 asociados, el colectivo «comparte recuerdos y memoria» y tiene como reto recuperar la casa de la trilladora, en la que ya se ha actuado, con el fin de que sirva como centro de reuniones. Los asociados son descendientes de personas que vivieron en Buimanco, procedentes de Tierras Altas, Navarra, Madrid, La Rioja y Barcelona, «adonde emigró mucha gente», indicó Pascual.