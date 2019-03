Jaime Ribas deja la dirección y el consejo de Norma

N. F. SORIA

Jaime Ribas Palau deja Norma Doors, empresa en la que ocupa el puesto de director general y consejero de la sociedad mercantil.

La salida de la empresa, a petición propia, según explicó el directivo a HERALDO DIARIO DE SORIA, será efectiva a partir del próximo viernes, una vez que la apruebe el Consejo de Administración de la compañía. Ribas explicó que hacía semanas que había comunicado su decisión, que venía madurando desde final del año pasado, a los socios de la firma, Lacus Group, Caja Rural y Diputación Provincial.

El directivo, que ha estado al frente de Norma durante 25 años en diferentes periodos, indicó que ha alcanzado un acuerdo con los actuales propietarios de la fábrica de San Leonardo, en el que se desvincula totalmente de la empresa y se compromete a no trabajar para otras compañías del mismo sector por un periodo de dos años.

El directivo confirmó ayer que tras el cese de sus puestos de responsabilidad mantendrá su residencia en Soria con la vista puesta para trabajar como colaborador en otros proyectos empresariales, «pero el ciclo en Norma ha finalizado», aseveró. Asimismo manifestó que «han sido muchos años en los que ha habido periodos muy difíciles en la empresa».

Ribas se incorporó en 2013 para reflotar Norma a petición de la Diputación Provincial y la Caja Rural, que se hicieron con la propiedad de la empresa, que se encontraba cerrada y fase de liquidación tras un duro proceso concursal. En estos cinco años y medio ha ocupado cargos como consejero y director general con los distintos socios industriales que ha tenido la empresa. El primero de ellos fue el catalán Bato, que llegó a un acuerdo con las instituciones sorianas para poner en marcha la empresa. El empresario catalán vendió sus acciones al grupo belga Alcopa Thys que finalmente también dejó el accionariado de la empresa y lo sustituyó Lacus Group, liderado por la familia Tarragó, con una larga trayectoria profesional en la industria de la automoción, y que pilota ahora la empresa, especializada en la fabricación de puertas.

Ribas manifestó que «ninguno de los dos primeros grupos empresariales realizó una apuesta monetaria seria por la empresa que al principio se necesitaba gasolina para arrancar de nuevo». En este sentido recordó que esta última reapertura de la empresa ha sido «muy dura porque se tuvo que empezar de cero, sin clientes y sin proveedores». No obstante, asegura que en este último periodo se ha conseguido «diversificar el producto en los mercados extranjeros y eso es muy bueno porque en la anterior etapa estaba muy centrada en la construcción».

La compañía se encuentra inmersa en un proceso de fusión con la empresa castellano manchega Uniarte, ubicada en Ocaña (Toledo), con el objetivo de convertirse en el grupo fabricante de puertas con mayor peso en España y de los más fuertes de Europa. Se trata de una decisión empresarial de Lacus Group, que apostó por la empresa soriana en 2016, pero a pesar de la inyección económica que aportó el y el nuevo modelo industrial que ha implantado los resultados económicos en la empresa son negativos. Situación que preocupa a la Diputación, socio de la empresa, que todavía está estudiando el proceso de fusión sobre el que se tiene que pronunciar.

nuevo reto

El responsable de Lacus Group, Jorge Tarragó, dio a conocer la salida de Ribas a la plantilla con un comunicado en la fábrica. En el mismo indica que el directivo deja Norma para comenzar «un nuevo reto que conoceréis pronto».

En el mismo Tarragó ensalza el papel que ha jugado Ribas desde la reapertura de la fábrica «sin el cual hoy no hubiéramos vuelto a ser una de la principales empresas de puertas de España y de Europa».

El industrial también puntualizó que comenzar desde cero con este negocio «era todo un reto tanto para Jaime como para vosotros (en referencia a los trabajadores)», por eso insistió en que durante este periodo la figura de Ribas ha sido clave «para convencer a los proveedores para trabajar con Norma y colaborar para conseguir que los antiguos clientes retornasen y además atraer a nuevos». Por último le agradeció «haber liderado este barco desde el inicio», concluyó el comunicado.

Ribas aterrizó en Norma en el año 1990 y lo hizo como el técnico especializado para reflotar una empresa que se encontraba también en un periodo de crisis. Fue el promotor y el impulsor de la construcción de la nueva fábrica en la que se está trabajando en la actualidad.