La sorpresiva candidatura de la ex vicepresidenta de la Junta a la PPSO sigue dejando secuelas en Ágreda. El PP es consciente de que desbancar al socialista Jesús Manuel Alonso se antoja todavía más complicado con Maria Jesús Ruiz en la Plataforma del Pueblo Soriano, cuando lo que pretendía era «unir sectores». De esta opinión es el candidato de los populares, Javier Alonso, quien ayer explicó que «me sentí traicionado, quedé como el tonto del pueblo». Cuando tuvo conocimiento de la candidatura de Ruiz con la formación de José Antonio de Miguel, «ese día, si me pinchan, no me sacan una gota de sangre». Por su parte, Ruiz señaló que sus declaraciones están «fuera de lugar» y que su comunicación de que no iba a ir por el PP se produjo «el martes» de la misma semana en la que el sábado anunció su candidatura por la formación de José Antonio de Miguel.

Alonso hizo una cronología de los acontecimientos y se remitió al pasado 22 de diciembre de 2018. «Vi como estaba el partido y traté de encauzar los ‘tres sectores’, con María Jesús Ruiz, María José Omeñaca y yo, tratando de dar un paso adelante para tener una candidatura unificada, con el objetivo de conseguir una mayor participación en las elecciones. Fue ahí cuando le ofrecí a Ruiz ser la número uno de la candidatuta de Ágreda, o en el número que quisiera, y yo me echaba a un lado. Más generosidad creo que no se puede tener. Buscábamos abandonar las rencillas y una alternativa para Ágreda».



Tras las Navidades, siempre según el relato de Alonso, el candidato ahora a la Alcaldía tuvo un «encuentro personal» con Ruiz y «le volví a reiterar lo mismo, es decir, si quería presentarse como número uno». «Ella me contestó que sí, pero que estaba esperando algo, que había hablado con Valladolid», continuó Alonso, «se trataba del Senado». «Seguimos esperando hasta que un día antes de que el PP diera a conocer las listas al Congreso y al Senado me dijo que ‘como veo que mañana salen las listas y no me han llamado de Valladolid, me retiro, no quiero saber nada’».

Entre medias, se produjeron dos reuniones:una entre afiliados del PP a la que asistió la plana mayor de la directiva provincial, «a la que no asistió ella», y otra posterior. «Yo no puedo hacer nada sobre los cargos nacionales porque mi competencia es en Ágreda. Aquí se están pidiendo cargos pero antes somos personas y yo quedo como el tonto del pueblo; detrás de un concejal hay una persona», prosiguió.

«Me sentí traicionado, me mareó», apostilló el candidato a la Alcaldía, quien de todas formas, asegura que tendrá una lista completa para las elecciones. «He hablado incluso con el entorno de María Jesús Ruiz para tratar de incorporar a personas a la candidatura, pero lo que sí puedo asegurar es que habrá una lista completa».

Alonso dijo también que «aún estoy esperando una llamada de Ruiz, cuando yo he sido generoso y legal;le abrí la puerta nuevamente a la política y se ha ido precisamente al partido donde está Pardo, el que siendo presidente de la Diputación cerró la residencia Sor María de Jesús. Y se ha ido con él».

Ruiz, por su parte, contradijo a Alonso: «No es verdad. Le llamé el martes para decirle que no iba a ir a la candidatura del PP, el viernes me di de baja del partido y el sábado me presentaron como candidata de la PPSO en Ágreda. Le dije que no, que no iba a ir».

La candidata a la Alcaldía por la formación de De Miguel señaló también que «lo siento mucho pero yo no he traicionado a nadie, no sé qué llamada espera. Posiblemente fue una sorpresa para él mi candidatura como lo fue para otra mucha gente. Le dije que esperaba una serie de temas y ese martes se lo dejé claro».