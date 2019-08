Javier Hernández abandona la PPSO por "diferencias políticas"

El concejal del Ayuntamiento de Covaleda, Javier Hernández, abandona la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO), junto a otros dos compañeros de la localidad, por «profundas diferencias de criterios de actuación política después de las elecciones y que han servido para aupar a las vicepresidencias de la Diputación a José Antonio de Miguel y Saturnino de Gregorio».

Así lo recogen los tres ex-afiliados en una carta que han remitido a la dirección de la PPSO, firmada el 8 de agosto.

En la misma subrayan que los responsables de la PPSO firmaron un pacto en la Diputación para «aupar» a la presidencia al popular Benito Serrano que «no ha sido aprobado por los militantes», según se recoge en el escrito. Por todo ello estos tres afiliados han decidido dejar de militar en la Plataforma «para ser fieles a los electores que confiaron en nosotros, en la regeneración política soriana y en intereses generales que deben sobrepasar a las personas», concluyen.

«Desde que apoyé al PSOE en la investidura a la alcaldía de Covaleda, la dirección me ha dado de lado», manifestó ayer Hernández. Algo que también dijo que han vivido sus compañeros de candidatura, José Antonio Torrecilla y José Antonio García, por lo que decidieron abandonar en bloque la Plataforma.

El presidente de la PPSO, José Antonio de Miguel, indicó que Hernández no tenía la condición de afiliado porque no había pagado la cuota en el partido y dijo que su salida, como la de los otros dos militantes ,«no nos causa ningún trauma y no vamos a perder ni un minuto más con ellos». De los nueve miembros que formaban la candidatura de la PPSO al Ayuntamiento de Covaleda solo tres, los que ahora se dan de baja, estaban afiliados a la plataforma y el resto eran independientes.

El divorcio entre Javier Hernández, que mantendrá su acta de concejal como no adscrito, con la dirección de la PPSO arrancó en plena campaña por el contenido del programa electoral para Covaleda, en el que se incluyó el proyecto de una plantación municipal de marihuana con fines terapéuticos. Una propuesta que desconocía la dirección de la PPSO y que consideró que perjudicó al partido en plena campaña.

Las relaciones se tensaron más en los días previos a la constitución de los ayuntamientos.

El concejal de la PPSO en Covaleda era llave de gobierno en el Consistorio pinariego, donde no había una mayoría. De Miguel recordó que Hernández actuó como independiente e hizo caso omiso a las directrices del partido que le recomendaron esperar a tomar una decisión sobre la constitución del Ayuntamiento de Covaleda, en espera de las negociaciones con San Leonardo, donde la PPSO tenía opciones de gobernar con el apoyo del PP. «No solo no nos hizo caso, sino que lo dio a conocer con antelación y reventó las negociaciones en San Leonardo», significó De Miguel. Desde entonces las relaciones han sido «inexistentes», confesó Hernández, quien manifestó que «para estar así es mejor no estar». En este sentido indicó que «ellos (en referencia a la dirección) han hecho lo que han querido en Diputación sin contar con nosotros». Hernández confesó que él sabía de antemano que no tenía apoyos para optar a la Diputación, «pero nos hubiese gustado participar en la elección del diputado» del partido judicial, aclaró.