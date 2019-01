Jesús Alonso abandona la política tras 24 años en el Ayuntamiento

«Es una decisión dura pero meditada. Ha costado tomarla pero no ha sido ni por capricho ni por casualidad». Así expresaba ayer a Heraldo-Diario de Soria el actual alcalde de El Burgo de Osma, Jesús Alonso (Partido Popular), su deseo de no volver a ser candidato en las próximas elecciones municipales y retirarse de la política para volver a ejercer como profesor de Secundaria. Alonso se despedirá dentro de unos meses de «una etapa» que ha durado 24 años, los que ha estado presente en el Ayuntamiento burgense ocupando diferentes cargos, «implicado a través de diferentes responsabilidades».

El regidor admitió que la política «requiere una disposición total y absoluta», algo que, en su opinión, no iba a poder seguir ofreciendo a los burgenses. «Es un honor y un privilegio para los que tenemos vocación política ser alcalde pero también es una gran responsabilidad», admitió, y reconoció que aunque «hay que ir cerrando etapas» continuará «buscando lo mejor» para El Burgo de Osma y sus vecinos.

En estimación del todavía alcalde, «para hacer honor a tal honor y atender debidamente las necesidades de una población que se merece lo mejor» se requiere una determinada dedicación y disposición, que aseguró no estar en condiciones de comprometer a partir de junio de 2019.

Alonso ha hecho historia en la villa episcopal al permanecer en el Consistorio burgense un total de 24 años pero ha decidido dar un cambio «porque es lo mejor para El Burgo de Osma, para los vecinos, para el Partido Popular (PP)» y para él mismo. «Es una decisión que cuesta porque llevo 24 años pero no es por capricho ni por casualidad. Es un momento emotivo y duro pero es lo que tengo que hacer, eso sí, sin dramatismos», aseguró. «Cuando se ejerce la política tienes que analizar las situaciones con frialdad y objetividad y eso es lo que he hecho», comentó. «Han sido 24 años de servicio público, es un cuarto de siglo en el que he pasado por todos los puestos del Ayuntamiento, de poco descansar. Si eres una persona como yo, tienes una implicación absoluta y eso va desgastando», reconoció.

Durante este tiempo, ha intentado poner en práctica lo que considera debe ser la política, «una actividad encaminada a procurar el bien común». Para Alonso, si el desempeño de una función de representación política es un honor, no lo es menos la forma en la que se accede a ella. «En este cuarto de siglo de dedicación política no he pugnado para desplazar a nadie; me he limitado a intentar cumplir con mi deber allí donde se me ha pedido que estuviera», aseguró.

El edil avanzó que seguirá vinculado a la política y siendo afiliado del PP «porque es el partido que mejor se encuadra con mis ideas políticas». «Aristóteles decía que el hombre es un animal político», recordó.

«Es el momento de que alguien tome el relevo. El PP tiene sus mecanismos y seguro que habrá una buena candidatura», señaló haciendo referencia a su sustituto. «Hay personas muy capacitadas que pueden asumir esas responsabilidades, por lo que, en ese sentido, me voy tranquilo», añadió.

Alonso reconoció que no tiene «noticias» sobre quién podría ser el candidato de los populares a la alcaldía para las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo.

«Supongo que ahora se abrirá el proceso y conociendo a los afiliados y a los simpatizantes con los que cuenta el partido en El Burgo de Osma seguro que será un candidato adecuado», explicó.

El edil apostó por «introducir renovación y elementos de cambio, con savia nueva» de cara a la próxima legislatura.

El primer edil quiso dar las gracias a los burgenses, pero especialmente a los concejales con los que ha compartido responsabilidad de gobierno, a los empleados municipales, a las asociaciones, a su partido y a su familia por haber llevado «con tanta generosidad, comprensión -y no poco sacrificio- lo que supone esta especial y absorbente dedicación».

También aseguró que todos sus actos y decisiones han estado marcados «por la rectitud de intención y por la buena voluntad, siempre teniendo como propósito e intención acertar para conseguir el bien común».

Alonso aseveró que seguirá, como también sus compañeros en el equipo de Gobierno, «con la misma motivación e intensidad de siempre» hasta el momento de dar el relevo.

Sobre un balance de gestión, remitió a una valoración exhaustiva para cuando se acerque el final del mandato, si bien adelantó que su intención ha sido la de «representar lo más dignamente posible a El Burgo de Osma, salvaguardar el rango y la dignidad institucional de su Ayuntamiento y contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes».

Finalmente, Alonso pidió que su marcha «no se vea como un abandono» sino como «el fin de una etapa». «Ya he cumplido», sentenció.