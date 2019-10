Jiménez acusa a Asden de tumbar el parque aéreo y 20 empresas

La alcaldesa de Garray, María José Jiménez, es una de las que más lamenta el carpetazo que ha dado la Asociación Asden-Ecologista en Acción al parque aéreo en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), con el que cierra las oportunidades de ubicar un parque aéreo industrial, en el entorno del aeródromo, y echa por tierra cualquier esperanza.

La regidora municipal del PP matiza que sin la retirada del recurso judicial se hace imposible utilizar el suelo y las infraestructuras del PEMA, ante las medidas cautelares dictadas por los tribunales hasta que se resuelva el litigio judicial.

«Me duele y es lamentable», puntualizó la alcaldesa, quien recordó que «pocas veces nos encontraremos con una oportunidad como la que tenemos encima de la mesa para trabajar por el desarrollo de Soria «y por el futuro de nuestros hijos, porque parece que tenemos el enemigo en casa, aunque luego van a las manifestaciones para pedir el futuro de la provincia», agregó.

En este sentido, explicó que el parque aéreo industrial es la segunda oportunidad para Garray que se pierde «por culpa de esta asociación que no sabemos quién la forma y la persona que nos entregó el escrito no sabemos en calidad de qué firma», en referencia a Carlos González.

La primera oportunidad para la alcaldesa de Garray fue el desarrollo de la Ciudad del Medio Ambiente y tras la judicialización de toda la tramitación del suelo industrial en el soto de Garray, el municipio ha perdido la posibilidad de ubicar hasta 20 empresas de distintos tamaños, desde pequeñas, medianas y grandes.

Jiménez indicó que si no se retira ese recurso judicial ante el Tribunal Supremo se pueden pasar tranquilamente tres años hasta su resolución, que igual el Alto Tribunal la dicta en el mismo sentido del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, favorable al PEMA. «Entonces», se pregunta la alcaldesa de Garray, «cuando se hayan pasado ocho años a quién vamos a solicitar responsabilidades». Aseguró que el parque aéreo no lo pierde solo Garray sino que también lo pierde Soria, porque las condiciones las ofrece la pista del aeródromo de Garray, libre de niebla y de humedad, «algo que no se da en otro enclave de la provincia». Añadió que «si Teruel lo puede tener, ¿por qué nosotros no?», significó, a la vez que recordó que Layônair y otras empresas interesadas no quieren problemas, por lo que se hace muy difícil poder tener este proyecto.

Entre las diferentes puntualizaciones que recogió Asden en el escrito que remitió a la Diputación es la falta de concreción del proyecto que se va a desarrollar en el aeródromo de Garray. «Vemos que podemos tener una idea clara de lo qué se pretende hacer, pero no de cómo se pretende hacer y, lo más importante, de qué manera y quién va a poner la enorme cantidad de dinero necesaria para llevarlo a cabo, porque nada de esto aparece en esa síntesis de proyecto. Es un documento por lo tanto hueco, vacío, con promesas de muchas cosas pero ninguna concreción», recogió Asden en el documento que presentó a los responsables de la Diputación.

En este sentido la alcaldesa de Garray, admitió que el proyecto está en el aire a «porque precisamente no podemos comprometer la disponibilidad del suelo, por eso facilitamos a Asden la documentación de la que disponíamos y también ofrecimos la posibilidad de mantener reuniones con los responsables de la empresa para seguir ahondando en los detalles», dijo. La alcaldesa de Garray lamentó que a Asden solo le preocupe que se derriban las cúpulas de la CMA y dijo que «la Junta no va a derribar las edificaciones».