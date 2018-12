Jiménez ordenará el derribo de las edificaciones de la finca de Borjabad

El Ayuntamiento de Garray continuará con la resolución de los expedientes sancionadores que interpuso a José Antonio Borjabad, por las construcciones realizadas en una finca de su propiedad y dará luz verde a la orden de derribo, según explicó ayer la alcaldesa de la localidad, María José Jiménez.

La regidora del PP explicó que una vez que ha concluido la vía penal en el litigio abierto con este vecino, el Ayuntamiento continuará con la vía administrativa «que se encontraba parada hasta la resolución de la denuncia penal». La vía penal es la que ha resuelto el Juzgado de lo Penal de Soria, en la que ha absuelto a Borjabad y a su madre, Asunción Braulia Ayllón, de un delito contra la ordenación del territorio por acometer obras de acondicionamiento en el interior de su finca.

El Ayuntamiento no concedió licencia de obra a este vecino para acometer unas obras de instalación en esta casa, ubicada en la zona de la policía del río Tera, en Garray, porque se encuentran ubicadas en suelo no urbanizable especialmente protegido, de acuerdo a la calificación de las Normas Urbanísticas del municipio, y, además no cumplía con el parámetro urbanístico de parcela mínima, según aclaró ayer Jiménez.

El Ayuntamiento abrió tres expedientes sancionadores a Borjabad, dado que a pesar de no tener autorización levantó obras de una barra para un bar, unos aseos, una barbacoa, sillas y mesas, con el objetivo de que la Asociación Jardín Río Tera, a la que representa este vecino, promoviera una actividad de ocio, turismo y hostelería.

El Ayuntamiento lo tiene claro. Se va a volver a notificar a Borjabad la orden de derribo de estas construcciones «como ya lo hicimos en su momento y tendrá que derribar, porque si no lo hace lo realizará el Ayuntamiento de manera subsidiaria», aclaró Jiménez, quien aseguró que «esta notificación la va a recibir pronto», como también la resolución de tres expedientes sancionadores, en los que se fijarán las correspondientes multas «y este señor es reincidente», agregó la alcaldesa. El Juzgado de lo Penal, en su sentencia, recogió que de los hechos atribuidos a los acusados, para los que el Ministerio Fiscal solicitaba la pena de dos años de prisión y 18 meses de multa, «no se deduce responsabilidad penal» que se les pueda atribuir y por ello se pronuncia con absolución para Borjabad y su madre. En este sentido, la alcaldesa subraya la «buena disposición» del Ayuntamiento en el litigio abierto en el Juzgado de lo Penal, «porque no hemos recurrido la sentencia».

De esta manera, el Ayuntamiento de Garray no accede a las pretensiones de José Antonio Borjabad que ha solicitado el archivo de sus expedientes sancionadores y que le conceda la licencia de las obras que ya están realizadas, como así se ha trasladado en un escrito que remitió al Ayuntamiento, en el que Borjabad expuso que no se va a «resignar» ni «va a tirar la toalla, porque «he plantado cara y la plantaré hasta la extenuación para que injusticias como ésta no vuelvan a suceder». Hace mención a este litigio con el Ayuntamiento, que comenzó hace dos años, en el que dijo que sufrió el precinto de su finca y el corte de los servicios, por lo que denunció al Ayuntamiento y recordó que también ganó este enfrentamiento en los tribunales, por todo ello solicita la dimisión de María José Jiménez, a la vez que aseguró que este proceso le está costando un grave perjuicio económico.