Jornada intensa con homenaje

La localidad de Ágreda vivió ayer el día grande de las Fiestas de San Miguel en una jornada en la que uno de los actos más emotivos fue el homenaje al médico Miguel Ángel Mendiola, que el pasado año salvó la vida al recortador Santi Conde en la plaza de toros de la localidad. Los asistentes ovacionaron a ambos y se pusieron en pie para agradecer a ambos su presencia.

Mendiola, que vive en Palma de Mallorca, volvió a las fiestas de su localidad natal tras 25 años. «Estaba con mi familia viendo el espectáculo y cuando vi la caída dije: «uf, este chico se ha hecho daño». Previamente había estado hablando en la puerta de la enfermería de la plaza con José Luis Palomar, que es muy amigo mío, y con los servicios médicos, y dije voy a acercarme por si necesitan que les eche una mano», recordó.

«Cuando vino el chico estaba en parada respiratoria y me puse a las órdenes y empezamos a tomar las riendas de la situación. Yo soy anestesiólogo con muchos años de ejercicio y para mi especialidad es lo habitual. Lo estabilizamos, lo tuvimos que entubar y preferimos perder tiempo aquí y dejarlo en buenas condiciones para poder trasladarlo. El equipo médico y las enfermeras trabajaron muy bien», indicó, y puso hincapié en que la enfermería de la plaza «estaba muy bien dotada, tenía todo lo necesario para poder trabajar».

El médico señaló que la contusión sufrida por el recortador «era fea, de las que a veces te mata». «Si no hubiera actuado en dos o tres minutos se hubiera ido», añadió.

Por su parte, el chaval reconoció que se recuperó «bastante rápido» tras poner «muchas ganas y fuerza de voluntad». «La suerte que he tenido es que no me acuerdo de nada. Quedó más impactada la gente al verlo que yo al vivirlo. Yo me sentí débil y el hecho de no hacer sufrir a los míos fue lo que me ha dado fuerzas», aseguró emocionado.

Y es que reconoció que su reaparición tuvo lugar tres meses después del percance en Ágreda, el nombre de esta localidad siempre va a estar muy presente. «Lo voy a tener siempre muy marcado y muy dentro», comentó. «He venido llorando porque esta plaza, el nombre solo, impacta. Ver la puerta en la que el año pasado casi pierdo la vida es algo que no puede expresarse con palabras», sentenció.

Este fue sólo uno de los numerosos actos de los que disfrutaron los vecinos y visitantes en una jornada multitudinaria en la que no faltaron los encierros de reses bravas, matutino y vespertino, el concurso de recortadores, la misa en honor a San Miguel Arcángel y la música a cargo de la orquesta Evasión.