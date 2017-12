El juez anula el derecho de retracto sobre dos fincas en Vinuesa

El Juzgado Contencioso Administrativo de Soria ha estimado la demanda interpuesta por una sociedad inmobiliaria y ha anulado el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Vinuesa, de manera que deja sin efecto el derecho de retracto ejercitado lo que supone que la firma continúe siendo la propietaria de dos fincas en el término municipal de la localidad visontina que la corporación quiso comprar.

El Pleno del Ayuntamiento de Vinuesa acordó con fecha de 29 de septiembre de 2016 ejercitar el derecho de retracto sobre las fincas registrales 1.318 y 2.672 del Registro de la Propiedad número 1 de Soria, sitas en el término municipal de Vinuesa, que con fecha de 25 de septiembre de 2015 adquirió por escritura pública la empresa Alcarama Proyectos Inmobiliarios.

En concreto, se acordó ejercitar el derecho de retracto, iniciar el expediente para la consignación de crédito en la cuantía necesaria para la financiación de la adquisición de la finca y autorizar a la alcaldesa para realizar los trámites oportunos y firmar los documentos necesarios para el ejercicio del derecho.

Según consta en los antecedentes de hecho de la sentencia, el Ayuntamiento de Vinuesa notifica con fecha de 3 de marzo de 2016 la resolución de Alcaldía de 29 de febrero de 2016 por la que «se requiere» a la empresa «para que se abstenga de realizar cualquier acto de dominio sobre la finca registral 42340A00500007000JM10 presuntamente transmitida y, concretamente, se abstenga de la realización de cualquier tala, corta o disposición que altere el estado actual de la finca o pueda modificar su valor o precio, y todo ello ya que pudiera ser voluntad de este ayuntamiento el ejercer el derecho de adquisición preferente sobre la misma, que le asiste en virtud de lo dispuesto en la legislación vigente».

La sociedad Alcarama Proyectos Inmobiliarios presentó sendos escritos en el ayuntamiento visontino con fecha del 2 de noviembre de 2016 en los que solicita, en su condición de interesado, la vista del expediente y la obtención de copia del mismo, facilitando al efecto una dirección de correo electrónico, «solicitud a la que el Ayuntamiento de Vinuesa hizo caso omiso», según figura en los antecedentes de hecho de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria.

Cinco días después la propietaria de las fincas reiteró el requerimiento y el 14 de noviembre de 2016 se confirma una certificación del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Vinuesa de 29 de septiembre de 2016 por el que se acuerda ejercitar el derecho de retracto.

Después de no conceder la información solicitada por la sociedad, el Ayuntamiento visontino envió una oferta de diálogo que fue rechazada. Con posterioridad no se produce ninguna notificación por parte del Ayuntamiento de Vinuesa hasta recibirse con fecha 25 de febrero de 2017 cédula de emplazamiento y decreto de admisión a trámite de la demanda interpuesta en su contra por el Ayuntamiento de Vinuesa.

La sociedad Alcarama Proyectos Inmobiliarios alegó que el Ayuntamiento de Vinuesa había prescindido totalmente «de la tramitación exigida por la norma y, por lo tanto, del procedimiento legalmente establecido, pues, a la fecha de ejercicio del derecho de retracto por acuerdo del Pleno de 29 de septiembre de 2016 no constaba en el expediente ninguno de los expedientes a que se refiere el apartado 3 del artículo 116 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas», documentos que lógicamente tienen que ser previos a la adopción del acuerdo de ejercicio del derecho de retracto y, lo que es más grave, «no constaban porque simplemente no existían al no haberse elaborado».

A juicio de esta firma, «con tal proceder el Ayuntamiento simplemente se ha apartado total y absolutamente del procedimiento establecido» y añadió que: «No consta la existencia de la preceptiva memoria y adolece el expediente administrativo del informe del secretario municipal». Además, a juicio de esta sociedad, «no existe una vocación urbana, ni unas concretas expectativas urbanísticas, teniendo la finca objeto de retracto fundamentalmente un aprovechamiento agropecuario, la tasación realizada por el arquitecto-asesor municipal se realizó por un técnico manifiestamente incompetente para ello».

Para la firma propietaria de las fincas, «el 29 de septiembre de 2016 no pudo darse cuenta al Pleno del Ayuntamiento de Vinuesa del expediente seguido para el ejercicio del derecho de retracto y de los documentos e informes exigidos por la legislación patrimonial vigente para poder acordar dicho ejercicio, por lo que dicho acuerdo resulta nulo de pleno derecho de conformidad con el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al no existir y hurtarse a los miembros del Pleno de los informes y documentos, que conforme al artículo 116 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas debería conformar el expediente de ejercicio del derecho de retracto sobre la finca de la actora». Y añadió que: «Como consecuencia del ejercicio del derecho de retracto se incumple con la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, tal y como reconoce la señora secretaria interventora en dos informes».

Además, la sociedad considera que el acuerdo es nulo de pleno derecho y argumenta que al adoptarse por el Pleno el acuerdo para el ejercicio del derecho de retracto sin consignación presupuestaria previa y la ausencia de informe de secretaría hace que el acuerdo sea nulo de pleno derecho.

Asimismo, estima que «falta una explicación razonada y suficiente del concreto motivo o motivos por virtud de los cuales se hace preciso, para atender las necesidades municipales, ejercitar el derecho de retracto recogido en la normativa de montes para adquirir coactivamente la finca adquirida por la sociedad, faltando a su vez, para permitir el control jurisdiccional sobre la razonabilidad de la decisión adoptada y descartar la arbitrariedad, la determinación del uso al que va a destinarse la finca adquirida, que no consta en ningún momento en informe o documento previo a dicho acuerdo del Pleno de 29 de septiembre de 2016 ni evacuado con posterioridad».

En la resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo se indica que el Ayuntamiento «no niega la existencia de algunas de las deficiencias planteadas pero sostiene que esos requisitos no son exigibles al acuerdo recurrido».

También argumenta que de la lectura del expediente administrativo se desprende que «antes del acuerdo por el que se dispone ejercitar el retracto tan solo constan los requerimientos efectuados, una descripción de la secretaria sobre el bien y un informe técnico de valoración emitido por el arquitecto municipal. Posteriormente se incorporó un informe de un ingeniero de montes y un escueto informe de la secretaria municipal pero eso fue después del acuerdo impugnado».

«La ausencia de un auténtico informe de valoración previo a la decisión de ejercitar el retracto entiendo que es una omisión insubsanable y que de por sí debe conllevar la nulidad del acuerdo», apunta el juez en la resolución judicial. Según la sentencia, «la función de fiscalización ha de ser previa al compromiso y tampoco en este caso se cumple este requisito tal y como se desprende al análisis del expediente administrativo que he efectuado en esta resolución».

«No se ha efectuado el previo control por parte de la intervención municipal, lo que entiendo constituye una grave omisión», se indica en la sentencia que se argumenta que: «En consecuencia, considero que los efectos en los que incurre el acuerdo recurrido lo hace nulo de pleno derecho por contravenir normas esenciales del procedimiento administrativo, no siendo susceptibles de convalidación en un momento posterior. Ello conlleva la estimación de la demanda».