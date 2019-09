Imperó la norma... y también la voluntad. El alcalde de Almazán, el socialista Jesús Cedazo, podrá ejercer su cargo al frente del primer Ayuntamiento de la provincia en exclusividad, mientras se le mantiene la reserva de plaza en el centro de formación profesional en el que trabaja como interino. La Junta ha resuelto de forma favorable, esta vez sí, la solicitud de excedencia del regidor quien había pedido el reconocimiento de la situación de servicios especiales.

La resolución en positivo se dio a conocer ayer y es la respuesta al recurso de reposición planteado por el regidor tras una primera negativa: la Dirección General de la Función Pública denegó la petición hace aproximadamente un mes. La Consejería de Presidencia que dirige el popular Ángel Ibáñez reconoce ahora la situación de servicios especiales del alcalde, «tomando en consideración las sentencias que han venido dictándose sobre casos similares, a nivel europeo y estatal». Así lo argumenta un comunicado remitido ayer por la Junta, en el que se argumenta la denegación en primera instancia con que «las normas de aplicación de la Comunidad Autónoma no reconocen de manera expresa estas situaciones para funcionarios interinos. La solicitud se resuelve de forma favorable teniendo en cuenta las sentencias que el Tribunal Superior de Justicia de la UniónEuropea ha emitido a este respecto, y que se consideran un referente», añade.

De una de estas sentencias se hizo eco este periódico cuando saltó a la luz que la Administración regional había tumbado la sentencia, con el caso de una diputada de Asturias, también interina, que tuvo que recurrir al Juzgado, quien a su vez apeló a Europa, cuyo fallo sentó jurisprudencia. No ha hecho falta en este caso que el adnamantino recurriera a los tribunales, lo que sí tenía claro en caso de que el pronunciamiento hubiera sido negativo.

El alcalde de Almazán, que durante todo este tiempo adoptó una postura «prudente» con respecto al revés que sufrió, se mostró ayer más que satisfecho con la resolución. «Entiendo que había voluntad política y el consejero lo había expresado desde el primer momento, que no tenía sentido ir más allá». A comienzos de esta semana, durante una visita a Soria, Ángel Ibáñez, expresó su deseo de «llevar a buen término» el asunto, argumentando la «voluntad» de la Junta de aunar la aplicación y cumplimiento de la normativa (que excluye a los interinos de reconocimientos que sí tienen los funcionarios de carrera) con permitir que un cargo electo pueda desarrollar la tarea para la que se ha sido elegido. Parecer que ya había mostrado con antelación.

Fue el propio consejero quien en la mañana de ayer telefoneó a Cedazo para comunicarle la decisión, «detalle de agradecer», en palabras del alcalde. «Me ha contado el resultado de la resolución y en base a qué ha sido, aunque en papel todavía no la tengo. Nos hemos emplazado a conocernos», apuntó el dirigente municipal.

Cedazo subrayó la importancia del sí de la Administración a esta situación de servicios especiales «por el paso adelante que supone para la situación de los interinos en la Junta y en otras Administraciones». El alcalde, que llegó a tener encima de la mesa la posibilidad de dimitir en función del desenlace, seguirá al frente del Consistorio de Almazán, cargo para el que resultó elegido por mayoría en las municipales de mayo y por el que, de momento, aún no ha percibido remuneración, según su testimonio.