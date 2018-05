La Junta confirma su apoyo al centro intergeneracional

La presidenta de la comisión de Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Residencias de la Diputación Provincial de Soria, Pilar Delgado, se reunió ayer con el director general de Familia y Políticas Sociales de la Junta de Castilla y León, Pablo Rodríguez, para tratar de buscar la colaboración del Gobierno regional en el proyecto del centro intergeneracional de Ágreda así como lograr una mayor implicación económica en ayuda a domicilio. Delgado se mostró «satisfecha» tras el encuentro ya que discurrió «en un ambiente de cordialidad». «Y creo que hemos obtenido una respuesta positiva por parte de la Junta», explicó al término de la misma.

Respecto al proyecto para la residencia Sor María Jesús de Ágreda, para la que la Diputación plantea un centro intergeneracional que permita reabrir las instalaciones con un modelo que sería pionero en la región, la diputada consiguió arrancar el compromiso «para que el proyecto sea informado favorablemente». «Como ya ha explicado el presidente de la Diputación, la intención es que este proyecto pueda ser incorporado al Plan Soria y según nos han trasladado, la Dirección General de Familia lo informará favorablemente ante la Consejería de Hacienda cuando ésta lo requiera para poder incluirlo o no en el plan específico para la provincia», matizó.

El proyecto planteado por la Diputación tiene un coste estimado de tres millones de euros y plantea unidades de convivencia para personas válidas con zonas comunes donde puedan llevar a cabo las actividades que podrían desarrollar dentro de su vivienda. Además, contempla una unidad de respiro familiar para dar cobertura en estancias temporales a aquellas personas que necesiten dejar un familiar al cuidado durante un tiempo para su descanso, así como plazas para que los familiares que acudan de visita puedan convivir en el centro durante unos días.

Por otro lado, y a propuesta del Ayuntamiento de Ágreda, el proyecto plantea la integración de los jóvenes dentro del edificio a través del comedor, de forma que éste pueda albergar a mayores y niños, o la biblioteca. También se baraja la integración de asociaciones y colectivos dotándoles de espacios dentro de las instalaciones.

Por otro lado, Delgado aprovechó la reunión con el director general de Familia y Políticas Sociales para reclamar una vez más «una mayor implicación» de la Junta en materia de ayuda a domicilio, ya que el incremento del número de usuarios experimentado en la provincia en los últimos años ha obligado a la Diputación a aumentar su aportación económica para poder seguir cubriendo el servicio. «Lo que me han trasladado es que para el próximo mes de junio se incorporará algo más de dinero, aunque no me han sabido cuantificar, a la adenda del Acuerdo Marco en el reparto que hacen a las corporaciones locales tanto para la ayuda a domicilio, como para el Plan de Drogas y los programas de Mujer», explicó la diputada, que se mostró «moderadamente satisfecha» con esta disposición de la Junta a la espera de conocer con exactitud la cantidad en la que se incrementará la ayuda a domicilio. Según establece el Acuerdo Marco de Servicios Sociales la ayuda a domicilio va financiada al 90% por parte de la Junta de Castilla y León y al 10% por la Diputación (una vez descontados los ingresos de los usuarios). No obstante, el incremento de más del 40% de los usuarios registrado desde 2015 ha obligado a la Diputación a asumir en torno al 28% de la financiación del servicio.