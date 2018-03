La Junta exige una evaluación ambiental para cultivos silvestres

La Junta de Castilla y León obliga a la Asociación para la Promoción Territorial de El Royo (Aproter) someter su proyecto de plantación de frutos silvestres del bosque a una evaluación de impacto ambiental ordinario «por los efectos significativos que tiene sobre el medio ambiente», según se recoge en el informe ambiental del proyecto de desarrollo integral en El Royo que publicó ayer el Bocyl.

Aunque el proyecto es de «dimensiones medianas», la Administración regional considera que «causará afecciones apreciables» sobre 6,4 hectáreas de brezales y robledales, considerados Hábitats de Interés Comunitario (HIC), aunque también se matiza que «su naturaleza y dimensiones no resulta previsible que supongan un riesgo para la integridad del lugar».

De acuerdo a los datos de este informe medio ambiental, el proyecto para la plantación de frambuesas y moras significa la destrucción de 2,2 hectáreas de brezales secos europeos y de 4,2 hectáreas de robledales galaico-portugueses. En ambos casos, aunque el impacto es apreciable, el informe determina que no afecta a la integridad del lugar al ser una pérdida menor del 1% de la superficie.

No obstante, en este sentido, con el objetivo de asegurar la conservación de la diversidad biológica dentro de la Red Natura 2000 y de evitar, en la medida de lo posible, el menoscabo de los valores naturales presentes en el espacio, se considera necesario compensar estas afecciones y se solicita al promotor un plan para restaurar una superficie similar de estos hábitats.

Además de afectar a los espacios naturales de la Red Natura 2000, se prevé que durante la fase de construcción e instalación del cultivo la fauna se pueden destruir los puntos de cría o el abandono de sus progenitores de la fauna del lugar, pero el informe señala que «este impacto se puede mitigar realizando operaciones más impactantes fuera de la época de cría y respetando los nidos que estén en activo.

Por el impacto en los espacios de Red Natura, ZEPA y ZEC, así como los cambios de vegetación y modificación del paisaje, la Junta solicita a los promotores que sometan la evaluación ambiental ordinaria en la que se definan y se valoren los impactos producidos y se propongan medidas protectoras y correctores que compatibilicen la actuación con los valores del espacio.

En el informe medio ambiental publicado no se valora la afección de las extracciones de agua para el riego sobre el régimen hídrico del río Razón que tiene problemas de caudal y que es calificado de importante valor ecológico por las especies que alberga. Según el informe de la Junta, el proyecto puede necesitar la construcción de una balsa de riego, pero no se describe en la documentación que se ha presentado ante la Junta de Castilla y León, así como no se aclara cómo se va a hacer la dotación del suministro eléctrico a la zona de la plantación y cómo va a afectar al paisaje las casetas de aperos para las plantaciones.

El informe de impacto medio ambiental subraya que se trata del primer proyecto de plantación de este tipo de frutos silvestres y el hecho de no realizar una valoración adecuada en un área de sensibilidad ecológica «puede tener consecuencias difíciles de prever en un futuro», según se recoge en el mismo.

La elaboración de este estudio ordinario implica retrasar la campaña de plantación, prevista para esta primavera, unos cuatro meses, algo con lo que ya contaban los promotores que sabían que tienen que cumplimentar este trámite tras las alegaciones de Asden.