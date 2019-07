La justificación del Plan Soria de 2017 está pendiente de ayudas de vivienda

El expresidente de la Diputación y actual portavoz del PSOE en la Diputación, Luis Rey, explicó que la justificación de las ayudas que gestionó la Diputación del Plan Soria de 2017 están pendientes de «algún fleco» relacionado con las subvenciones de las viviendas. Según agregó Rey, parece ser que algún beneficiario no ha justificado bien la documentación, «pero lo demás está todo justificado», puntualizó.

Rey cifró en 1,7 millones de euros la ejecución del Plan de 2017 sobre los dos millones de euros con los que contaba de presupuesto.

En este sentido, Rey puntualizó que los servicios de Intervención de la Diputación tenían preparada una justificación parcial de las ayudas de esta convocatoria, a excepción de las de vivienda, pero que él mismo paró, con objetivo de presentar la justificación de todas las ayudas, a la vez se solicitó a la Junta de Castilla y León una prórroga de seis meses para presentar la justificación pertinente, por lo que cree que no habrá problema para dar cuenta de todas las ayudas. El consejera de Educación, Roció Lucas, manifestó el pasado sábado en Cabrejas del Pinar, que la Junta de Castilla y León retendrá los dos millones de euros consignados para el Plan Soria hasta que no se justifique la liquidación del primer plan. Rey consideró que esta medida entra dentro del funcionamiento normal de la administración «que mientras no se liquide y justifique una partida de subvenciones no se puede conceder más fondos».

La Diputación Provincial convocó a finales del año pasado el conjunto de ayudas dentro del Plan Soria de 2018, dotado con cuatro millones de euros (dos de Diputación y dos de la Junta). A lo largo del primer semestre de este año se han resuelto la mayor parte de ellas, a excepción de las correspondiente a Arraigo y 100.000 euros que se habían dejado para la comercialización del Plan Soria, según indicó Rey.

Una de las últimas comisiones de Planes de la pasada legislatura, celebrada en junio, dictaminó las convocatorias de vivienda del Plan Soria relativas a la rehabilitación de viviendas municipales y particulares con destino a alquiler y obras de accesibilidad y confort térmico. En total, se concedieron 129 ayudas para 137 viviendas por importe de 779.846,16 euros. En lo que se refiere a las ayudas por natalidad, el conocido cheque bebé, Rey explicó que estaba pendiente de algún trámite en Intervención, pero que no dio tiempo a fiscalizarlo.

El equipo socialista en la Diputación es un acérrimo defensor de contar con el Plan Soria para respaldar con ayudas económicas medidas dirigidas a combatir la despoblación. «Espero que no lo quiten», manifestó, en referencia a los actuales responsables de la Diputación, gobernada por el PP, y también por parte del equipo de Alfonso Fernández Mañueco, al frente de la Junta de Castilla y León. Recordó que los populares han aprobado todas las convocatorias que se han gestionado estos dos últimos años en la Diputación, «en un año se puede evaluar los resultados y el nivel de aceptación, pero no es tiempo para analizar las medidas demográficas», concluyó.