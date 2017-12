Langa aprueba 910.975 euros de Presupuesto para 2018

El pleno del Ayuntamiento de Langa aprobó el Presupuesto municipal para 2018 que se eleva a 910.975 euros, de los que cerca de 282.893 euros se dedicarán a inversiones. Las cuentas contaron con el visto bueno del alcalde y de los tres concejales del PP y votaron en contra los concejales de Ciudadanos y del PSOE.

La mayor parte de la partida de inversiones, que significa el 31% del Presupuesto, se destinará a las obras de Planes Provinciales en el municipio para acometer obras de pavimentación en Langa (60.000 euros), pavimentación en los barrios (75.000 euros) , mejoras de infraestructuras en el polígono industrial (10.000 euros) y arreglos en el CRA de la Ribera (8.400 euros). El alcalde, Constantino de Pablo, explicó que esta partida de inversiones se puede incrementar porque se ha solicitado una partida de 400.000 euros para el cambio de alumbrado energético.

El Ayuntamiento continuará en 2018 con el arreglo de la Casa de la Labranza a la que ha dirigido una partida de 74.000 euros. Una iniciativa municipal que impulsó el año pasado y que pretende acometer por fases y que tiene como objetivo recuperar una vivienda para dotarla de un proyecto turístico que permitirá ofrecer una muestra de la vida rural.

Precisamente la inversión en este proyecto es con lo que no está de acuerdo el concejal del PSOE, Miguel Ángel Ortíz, que es lo que le llevó a votar en contra las cuentas municipales. «Es un proyecto que no tiene ningún futuro», explicó el concejal, quien criticó el elevado coste, cerca de 200.000 euros, en total «para una actividad que se realiza en otros sitios y no ha tenido éxito», agregó.

Ortíz consideró que la fuerte inversión que destinan las arcas municipales a este proyecto no tendrá importantes repercusiones en el municipio «porque ya no se va a cometer la idea inicial y no se puede rehabilitar una vivienda para ofrecerla a una familia que es con la que se cuenta para explotar la actividad».

El proyecto previsto para la Casa de la Labranza contemplaba la rehabilitación integral de un inmueble en un cuya planta baja se iba a llenar con animales domésticos para mostrarlos a los visitantes y dar a conocer la vida rural, mientras que en la planta superior se acondicionaría una vivienda para ofrecerla de residencia a una familia que se encargaría de la actividad. Según el concejal del PSOE, «la vivienda ya no se va a hacer porque las ayudas no se pueden emplear en eso y solo se van a habilitar los espacios para los animales y se pretende cobrar a los visitantes, algo que no veo claro», significó Ortíz.

Por su parte, el alcalde defendió este proyecto como un revulsivo para atraer visitas al municipio. Explicó que se ha modificado el proyecto y no se va a acondicionar en el edificio una vivienda porque la línea de subvención que se ha pedido a la Diputación no lo permite. «Por eso con el dinero presupuestado el próximo año habilitaremos la primera planta y se dejará diáfana donde se colocarán muebles y enseres de las viviendas rurales», dijo. Este año se llevó a cabo una rehabilitación y consolidación del edificio con el dinero presupuestado. En la planta de abajo se encuentra un lagar y un espacio para tener animales. El Ayuntamiento ha solicitado una subvención de 37.000 euros a la Diputación que quiere completar con una línea de la Asociación de Tierras Sorianas del Cid.

En este sentido, De Pablo agregó que no habría problema para habilitar una vivienda municipal a una familia que estuviese interesada en gestionar la Casa de la Labranza, una actividad que también se ofrece a los vecinos por si alguien estuviese interesado.

A lo largo del próximo año se continuará con la amortización de la deuda con una cantidad de 39.000 euros, de esta manera la deuda municipal se queda en 300.000 euros.

Para los gastos de personal se destinan 171.892,49 euros, el 19 % del Presupuesto. Para la próxima anualidad, el Ayuntamiento concesionará a una empresa el trabajo de limpieza de parques y jardines para lo que se destina una partida de 23.000 euros.

El concejal socialista también estuvo en contra de adjudicar la limpieza de jardines y espacios públicos a una empresa «porque ello conlleva la privatización del servicio cuando el Ayuntamiento puede emplear las ayudas que se entregan para el fomento al empleo y contratar a personal y así reducir el gasto».

De Pablo explicó que «hemos tenido importantes problemas con los empleados públicos que se han dedicado a la realización de estas tareas y después de haber realizado pruebas este año contratando estos servicios con una empresa consideramos que es lo más cómodo».

Por último, el Ayuntamiento estima que en 2018 recaudará 289.000 euros en impuestos directos. Acaba de iniciarse la actualización catastral, con la que se espera un incremento de los ingresos.