El pleno ordinario de la Diputación Provincial de Soria correspondiente al mes de abril sorprendió a más de uno en el apartado correspondiente a ‘mociones de urgencia’. «Diputados no adscritos», que no «los diputados no adscritos» debido a que Raúl Lozano no se encontraba entre los firmantes, presentaron dos mociones. La más controvertida fue la relacionada con la Polígono Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), ubicado en el término municipal de Garray.

José Antonio de Miguel, en representación de los firmantes, entre los que se encontraban todos los no adscritos a excepción de Lozano, pidió a la Diputación que instara a la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (Asden) «a retirar el recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo y evitar el bloqueo que para el desarrollo de esta provincia supone este recurso». Y así comenzó un rifirrafe entre los no adscritos, el Grupo Popular y el Grupo Socialista respecto a la conveniencia de «solicitar a alguien que interponga o retire un recurso», tal y como señaló el presidente de la Diputación, Luis Rey. Tras varias intervenciones, finalmente los diputados aprobaron por unanimidad solicitar «la creación de una mesa de diálogo para intentar desbloquear la situación de parálisis en la que se encuentra el PEMA», siendo modificada para ello sobre la marcha la moción.

De Miguel, como portavoz de la moción, argumentó su petición basándose en que la paralización perjudica a los intereses de la provincia, especialmente de Garray. «No se puede permitir que esta posibilidad de desarrollo esté bloqueada por una asociación ecologista cuyas pretensiones han sido desestimadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León», señaló. Además, durante su intervención señaló que debido a esta parálisis empresas como «Acciona, Iberdrola o Telefónica» no han podido ubicarse en esos terrenos «como tenían intención». «Cada uno sabrá la parte de responsabilidad que tiene en que esto esté paralizado», comentó.

«Esta provincia no puede permitirse tener las infraestructuras preparadas y no utilizarlas», señaló, y añadió que «la Junta de Castilla y León realizó inversiones en el Soto de Garray por un valor cercano a 42 millones de euros».

Tanto el PP como el PSOE coincidieron en manifestar que detrás de la presentación de esta moción se encuentra María Jesús Ruiz, «fichaje estrella», en palabras del portavoz del Grupo Popular, Jesús Peregrina, de la recientemente resurgida Plataforma por el Pueblo Soriano (PPSO), partido al que pertenecen en la actualidad tanto De Miguel como Ruiz. «Es la persona que más dinero ha traído a la provincia de Soria desde la Junta de Castilla y León», aseguró el presidente de la PPSO sobre su recién llegada compañera, quien hasta hace unos días militaba en las filas populares.

Peregrina mostró su «sorpresa» ante el momento en que se ha presentado esta moción. «No ha sido hasta que no ha conseguido un fichaje estrella para su grupo hasta que no ha traído la moción al pleno, un fichaje que se empeñó en sacarlo adelante aunque era zona inundable», indicó haciendo referencia a la situación del PEMA (denominado anteriormente Ciudad del Medio Ambiente, CMA).

En la misma línea se expresó el presidente de la Diputación, quien destacó que «han recuperado a una antigua responsable del PP y medio ambiental». «Entiendo que le guste el retorno al pasado porque entendió que con la CMAtodo lo hicieron extraordinariamente bien, pero no lo comparto», indicó. «Se metieron en un charco. Fue su empecinamiento y el de otros que apoyaron este proyecto quienes hace que a día de hoy no disfrutemos de empresas instaladas porque alguien no hizo bien los deberes», aseguró haciendo referencia a la puesta en marcha de lo que más tarde se convirtió en el PEMA.

Rey se mostró además enfadado con De Miguel al considerar que «ha filtrado» información sobre un nuevo proyecto que podría desarrollarse en el aeródromo de Garray, «del que todavía no tenemos el proyecto», y que según el diputado no adscrito podría generar 400 puestos de trabajo. «No juegue con las ilusiones de la gente porque yo también he estado en esas reuniones y no he escuchado decir que se fueran a crear 400 empleos», señaló Rey, manifestando además que esta información beneficiaría a De Miguel en el periodo electoral. «Lo ha hecho porque está en campaña electoral y yo no voy a jugar con eso», aseguró visiblemente molesto. «Anúncielo cuando ya esté cerrado. El proyecto es muy bonito y ambicioso y muy bueno para Garray y para la provincia pero dejemos que las negociaciones avancen», añadió.

El diputado no adscrito comentó que «si Asden no quita el recurso de casación este proyecto se quedará en un cajón, como ha pasado con otros». «Hay proyectos y serias expectativas y hay que hacerle ver a Asden que no se puede seguir paralizando el desarrollo de la provincia», añadió.

La polémica de esta moción también sirvió para hacer oficial la tensa relación entre los que en su día fueron compañeros de grupo, José Antonio de Miguel y Raúl Lozano. El segundo recriminó al primero que no estuviera «ejerciendo la labor de portavoz» al no coordinar «al grupo» de diputados no adscritos, al que él pertenece, al no tener conocimiento de las mociones presentadas por todos los diputados que no pertenecen a uno de los grupos, excepto Lozano, quien aseguró que De Miguel «sólo dice lo que él piensa».

Además, los diputados aprobaron por unanimidad una moción con el fin de poner en valor el 40º aniversario de la constitución de los ayuntamientos democráticos, comprometiéndose a llevar a cabo diversos actos en fechas próximas.