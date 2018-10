El marrón, recogido y en zona autorizada

Los marrones proliferan. En zonas autorizadas y especialmente en parques y jardines en los que, a pesar de carecer de señal de prohibición, los animales no pueden hacer sus necesidades. La frecuencia con que ello sucede no es plato de gusto para nadie en «una Soria verde, limpia...» y demás calificativos que rezan en folletos turísticos y campañas de promoción. Pero las consecuencias de esta práctica para el dueño de la mascota en cuestión suelen ser nulas, pese a existir una ordenanza municipal con la que sí se podría actuar. El colectivo Soria Perruna sigue teniendo activo la plataforma change.org una campaña de recogida de firmas para que el Ayuntamiento «cambie la normativa municipal en el extrarradio», «para que esos espacios sean de perros controlados y no atados».

Se refieren a vías verdes, Valonsadero y márgenes del Duero, lugares (especialmente este último) de paseo ciudadano. En la jornada de ayer, habían conseguido 424 de las 500 que quieren entregar al Consistorio. No es la única campaña en activo de Soria Perruna, en la que también participa Perrunos por Soria, que han repartido 300 carteles en colegios, comercios y otros establecimientos para evitar los «marrones» de los perros. «Tener perro es molón, no dejes en Soria su marrón» es el eslogan que puede leerse en los carteles, iniciativa con la que apelan a los dueños irresponsables a que recojan la porquería de sus animales y que la hagan en zonas autorizadas.

Pequeños parques en la ciudad (no tanto la Dehesa al ser un lugar más céntrico y transitado) son ejemplo de la necesidad de ‘poner orden’ por una mejor ‘y sana’ convivencia. Una de estas zonas verdes es la llamada plaza de la Picota, convertida en un pipican y circuito de descanso para perros. Hace meses una placa de prohibición de perros en un árbol disuadía a algunos. Hasta que desapareció.