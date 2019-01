Martínez valora no presentarse candidato a la Alcaldía de Ólvega

El alcalde del PP de Ólvega, Gerardo Martínez, valora, por primera vez en 24 años, no presentarse a la reelección a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales. El veterano alcalde aseguró ayer que no había tomado ninguna decisión, pero no confirmó abiertamente, como lo hizo en otras convocatorias, su intención de presentarse.

La presidenta del PP provincial, Yolanda de Gregorio, aseguró que los afiliados de Ólvega elegirán «al nuevo candidato» del PP a la Alcaldía en una asamblea que se celebrará el jueves. De Gregorio, ayer, ni confirmó ni desmintió la posible retirada de Martínez de la política local y emplazó al jueves el conocimiento del nombre del candidato. La responsable popular aseguró que «serán los afiliados de Ólvega los que elijan a sus candidatos» y agregó que Martínez ayer le trasladó que todavía no había tomado una decisión, «vamos a esperar al jueves», insistió De Gregorio.

Gerardo Martínez cerrará este año su sexta legislatura consecutiva al frente del Ayuntamiento que ha gobernado durante todo este tiempo gracias a los resultados electorales que en todos los comicios le han otorgado mayorías absolutas.

En todo este periodo ha contado en su equipo de Gobierno con el industrial olvegueño Emiliano Revilla quien ayer confirmó a HERALDO/DIARIO DE SORIA que no «sabe si formará parte de las listas, pero más bien será que no, porque tengo muchos años». Revilla desconocía ayer si Gerardo Martínez se iba a volver a presentar, «no he hablado con él», puntualizó.

Aunque Gerardo Martínez no confirmó su retirada en Ólvega, el rumor de que no se volverá a presentar ha crecido en los últimos días hasta el punto de que se han comenzado a poner nombre a su sustituto que, parece ser que será sustituta y que forma parte de su actual equipo de Gobierno. Entre los nombres que más suenan se encuentra el de Elia Jiménez, afiliada del PP y concejala en el Ayuntamiento.

Gerardo Martínez ha simultaneado en los últimos años la gestión municipal con la representación de Soria en el Senado, donde ha estado durante dos legislaturas.

A la reunión del jueves están convocados los afiliados del PP y será una reunión asamblearia, dado que después del congreso provincial no se han constituido ninguna junta local, «nadie nos lo ha pedido», aclaró De Gregorio, «por lo que serán los afiliados en cada pueblo, de manera asamblearia, los que decidan quién será los candidatos a los ayuntamientos».

Antes de la asamblea de Ólvega el PP celebrará el miércoles el encuentro con los afiliados de El Burgo de Osma y ayer tuvo el encuentro con los adnamantinos. En ambas localidades el PP renovará caras para sus candidaturas.

En la reunión de ayer en Almazán se realizaron los primeros acercamientos para cerrar el candidato. Un arduo trabajo en la villa, donde muchos afiliados han ido abandonando el partido por diferencias con la anterior dirección provincial. Desde que se inició el cisma con la salida de José Antonio de Miguel el partido no ha levantado cabeza y las últimas salidas de afiliados se han producido hace unos meses. El PP perdió la única concejala que tenía en la corporación esta legislatura porque Montse Torres se dio de baja tras el conflicto en el seno del grupo del PP de la Diputación.

En El Burgo de Osma, Jesús Alonso ha abierto el melón de la sucesión al dar a conocer su voluntad personal de dejar el Ayuntamiento burgense en el que ha estado los últimos 24 años.

La regeneración del PP en las candidaturas de la provincia comienza por los pueblos más grandes, puntualizó Yolanda de Gregorio, quien aseguró que también se va a realizar en pueblos más pequeños, dado que hay responsables políticos que han anunciado su interés de no continuar, mientras que otros han anunciado su continuidad como el actual alcalde de Monteagudo, Carlos González.

Dentro de esa renovación se encuentra San Leonardo, donde el PP tiene configurado prácticamente la lista electoral, que encabezará Mario de Miguel, cara nueva. En esta localidad la renovación era también casi obligada porque el actual alcalde, Jesús Elvira, fue uno de los diputados díscolos.

Por último De Gregorio también anunció que en Ágreda se trabaja en la candidatura y en este equipo está participando activamente María Jesús Ruiz.