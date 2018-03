Medinaceli proyecta un parque con 11 molinos y 22 Mw de potencia

Medinaceli acogerá un nuevo parque eólico con 11 aerogeneradores y una potencia global de 22 megavatios (Mw). Se trata de un proyecto promovido por Eólica de Parideras que lleva en tramitación unos seis años, y que llega a su fase final con una modificación del proyecto.

Dicha modificación reduce el número de molinos y la potencia, lo que no se considera una modificación sustancial, y no supone «afecciones diferentes a las informadas y evaluadas» en su día para el proyecto inicial. Razón por la que no se le somete a una nueva Declaración de Impacto Ambiental, tal y como recoge el proyecto expuesto ayer en el Bocyl.

El Servicio Territorial de Industria de la Junta concedió autorización administrativa en 2011 al proyecto, frenado por los recursos planteados por la organización Seo BirdLife, primero contencioso administrativa y luego de apelación al TSJ, que confirmó la autorización al parque eólico Parideras.

Con ello, la Administración informó favorablemente el parque, constituido por 16 aerogeneradores y una potencia de 3.000 kw, de 84 metros de altura y 112 de diámetro, y una potencial total del parque de 48 megawatios en su inicio.

Así, el nuevo diseño del parque promovido por la empresa supone una reducción de cinco aerogeneradores, que pasarían de los 16 previstos inicialmente a 11, en la misma localización que la señalada al principio a excepción de un aerogenerador que se desplaza. «La eliminación de las cinco posiciones responde a la afección que el proyecto presenta a parcelas clasificadas como de suelo rústico con protección cultural, y en suelo rústico con protección natural», para lo que debían modificarse las normas urbanísticas de Medinaceli. Con el cambio de diseño se prevén aerogeneradores del modelo de Gamesa G114, con 2.000 Kw de potencia unitaria, y un global de 22 megavatios.

La citada modificación «no supone afección a espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000 o en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, ni tampoco se desarrolla en zonas húmedas incluidas en el convenio de Ramsar». De igual modo, la modificación que supone la reducción de aerogeneradores «no supondrá diferencias en cuanto a la cantidad de emisiones a la atmósfera, vertidos o generación de residuos (...)».