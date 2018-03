La Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio celebrada ayer en la Diputación de Soria fue «muy tensa», tal y como la describió su presidente, José Antonio de Miguel. El motivo fue el cambio por parte del Ayuntamiento de Soria de la petición realizada para los Planes Provinciales de la presente anualidad.

De Miguel explicó que el Consistorio capitalino ha solicitado «por segundo año consecutivo» cambiar la petición inicial a estos planes, cambiando la sustitución y mejora de la red general de abastecimiento de agua en los barrios, con una subvención del 23% de la inversión, por otra obra, en este caso de pavimentación, subvencionada al 30%.

«Es un Ayuntamiento reincidente, por lo que me ha parecido una tomadura de pelo», señaló De Miguel, molesto por el apoyo de los diputados socialistas a este cambio, protagonizado por un Ayuntamiento también gobernado por el PSOE.

Y es que el año pasado se dio «el mismo caso» y los componentes de la Comisión de Planes Provinciales decidieron pasarlo por alto, aunque no así en esta segunda ocasión. «Toda la oposición hemos votado en contra pero lo ha sacado adelante el PSOE», señaló el presidente de la misma, quien añadió que uno de los matices reside en que al Ayuntamiento de Soria se le había concedido una subvención de 61.000 euros y con el cambio de obra ésta debería aumentar hasta los 78.000 euros. «Lo que están haciendo es buscarle la vuelta a las bases de los Planes Provinciales y es algo que podríamos hacer desde todos los ayuntamientos», explicó.

Por ello, los diputados que componen la comisión del Partido Popular (PP) y los no adscritos votaron en la misma «a favor de mantener la subvención concedida, de 61.000 euros, y no aumentar a los 78.000 euros solicitados ahora», mientras que los del PSOEmostraron su apoyo a este cambio, «sacándola adelante».

Y es que serán precisamente los socialistas los que, a pesar de no tener mayoría en el pleno, podrán decidir el futuro de esta modificación ya que se apostó por que el cambio de obras de Planes Provinciales no tuviera que ser debatido en sesión plenaria. «Ahora lo tiene que decidir la Junta de Gobierno, formada únicamente por socialistas», señaló De Miguel. «Espero que sus componentes recapaciten y vean que lo que está haciendo el Ayuntamiento de Soria es un pucherazo», aseguró. «Y tengo la esperanza puesta en el sentido común del presidente», dijo haciendo referencia a Luis Rey, quien además de ejercer como presidente de la Diputación también es teniente de alcalde del Consistorio capitalino. «Espero que no lo aprueben», indicó.

De Miguel afirmó que el de Soria es «un Ayuntamiento que tiene sus propios recursos», por lo que consideró que «seguramente debería estar excluido de los Planes Provinciales de la Diputación». «Pero dejamos que se incluyan sus barrios», señaló.

«Esto es un cachondeo», añadió al respecto el presidente de la comisión, quien definió la reunión como «muy tensa». «Se han quedado solos y al final sólo hablaban dos de los diputados porque yo creo que el resto de los socialistas se estaban dando cuenta de que la estaban pifiando», comentó. «Se les olvida que en el pleno están en minoría y que a los mejor en la próxima convocatoria de Planes Provinciales el Ayuntamiento de Soria se queda fuera», sentenció.