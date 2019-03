De Miguel y Lozano escenifican la ruptura en el pleno del CUS

El diputado no adscrito José Antonio de Miguel se quedó solo votando en contra el pliego de licitación para el antiguo Colegio Universitario de Soria (CUS). Su compañero de legislatura, Raúl Lozano, votó a favor de este pliego junto a los 12 diputados del PSOE y los cinco del PP. El resto de no adscritos asistentes al pleno (cinco) se abstuvieron. De esta manera, la Diputación licitará por segunda vez la adjudicación del CUS, tras ser apoyado por mayoría el pliego que presentó el equipo de Gobierno socialista.

La ruptura entre De Miguel y Lozano quedó ayer patente en el debate plenario. El futuro del CUS dividió el voto de los diputados no adscritos que habían mantenido unidad de voto en los plenos durante toda la legislatura, incluso en los últimos meses a pesar de las diferencias políticas que ya tenían.

La segunda licitación del edificio, propiedad de la Diputación y que está ubicado en la calle Nicolás Rabal de la capital, saldrá a licitación en dos lotes con el objetivo de facilitar la adjudicación, dado que la primera, que se realizó por la totalidad del edificio, se quedó desierta.

El uso futuro del CUS, cerrado desde hace más de diez años, centró el debate del pleno ordinario de marzo, en el que no faltaron los reproches entre los portavoces por la dilación en el tiempo, de los diferentes equipos de Gobierno, para dar una solución a un inmueble que está cerrado y en el que recientemente se ha tenido que hacer un pequeño arreglo para evitar desprendimientos de parte de la chimenea.

El presidente de la Diputación, Luis Rey, manifestó que ha cumplido con el compromiso de dar una salida al edificio, con el convencimiento de que en esta segunda licitación, «habrá ofertas porque tenemos conocimiento de que hay interés».

De Miguel mantuvo ayer el mismo discurso que ha tenido durante toda la legislatura sobre lo que se debe hacer con el CUS. El no adscrito defendió la tesis de que la Diputación tramitase una permuta con la Administración Central con las dependencias del Banco de España, con el fin de instalar en estas últimas un museo de ámbito provincial. En este sentido solicitó en el pleno, al equipo de Gobierno, que dejase sobre la mesa la aprobación de este pliego «y que sea la próxima corporación la que tome una decisión sobre el uso del CUS». El alcalde adnamantino desveló que el interés de los futuros licitadores es para desarrollar en este espacio un salón de bodas y en este sentido agregó que «la Diputación, con esta licitación, puede generar competencia desleal porque quizá otro hostelero tenga que cerrar porque los cánones de adjudicación son bajos».

El no adscrito Raúl Lozano se desmarcó de su compañero, José Antonio de Miguel, y consideró apoyar la licitación del CUS porque «creo que se tienen que dar una solución al edificio , con el paso del tiempo se puede convertir en un problema para la Diputación». Agregó que no estaba de acuerdo con los usos que ha propuesto De Miguel para el edificio.

Lozano confirmó que existen divergencias con De Miguel y hasta ahora no se habían visto en ningún pleno. Anunció que seguirá tomando decisiones «para no paralizar la administración y hay que seguir gobernando».

El grupo del PP modificó su voto de la abstención, en la comisión, al voto positivo en el pleno. El portavoz, Jesús Ángel Peregrina, argumentó que «no vamos a impedir el desarrollo y pensamos la actividad puede generar sinergias como ha ocurrido con el balneario termal en El Burgo de Osma». En este sentido apoyó la argumentación del equipo de Gobierno y explicó que «no se puede esperar más porque sino, al final, la Diputación tendrá que intervenir en el edificio por su mal estado». Agregó que la adjudicación para la explotación privada del inmueble, «puede facilitar un espacio de regeneración urbana y el turismo es muy importante para esta provincia». El portavoz del PP rechazó que esta licitación pueda conllevar competencia desleal con otros negocios y «flaco favor nos haríamos si no facilitásemos una actividad porque hay otras en marcha, esta competencia es buena», significó.

Por su parte, la diputada no adscrita, Ascensión Pérez, reprochó al equipo de Gobierno el que no se ha dado una solución al uso de este bien patrimonial en toda la legislatura y ahora lo quieren sacar a a unos meses del cierre de la misma», manifestó. Pérez argumentó la abstención de su grupo de no adscritos «porque han tenido suficiente tiempo para sacarlo adelante», agregó.

La diputada manifestó que «llevamos hablando del CUS desde 2007». Subrayó que a lo largo de la pasada legislatura el Ayuntamiento de Soria «bloqueó y retrasó» el estudio de detalle solicitado por el equipo de Gobierno de la Diputación que promovía una licitación con un uso hostelero para el inmueble.

Las críticas de Pérez tuvieron contestación por parte del presidente de la Diputación, que la reprochó a Ascensión Pérez, exvicepresidenta, que el anterior equipo de Gobierno «estuvo una legislatura pensando en lo que quería hacer con el CUS y en la segunda buscó la confrontación con el Ayuntamiento de Soria buscando tener protagonismo».

Sobre el estudio de detalle que la Diputación presentó al Ayuntamiento para abordar el uso del viejo CUS, Rey dijo que la Diputación pretendía modificar la edificabilidad del inmueble y «aunque se ofrecieron alternativas parece que solo interesaba el conflicto con el Ayuntamiento». El presidente explicó que en la actualidad no se ha modificado la edificabilidad del edificio y defendió su gestión en estos cuatro años, «en los que hemos elaborado dos pliegos para dar viabilidad al CUS». En este sentido recordó que la solución para el CUS formaba parte de uno de los compromisos de su proyecto político al inicio de la legislatura y también fue uno de los acuerdos con Ciudadanos para su investidura, «por lo que hemos hecho ahora es cumplir esta promesa electoral», concluyó.